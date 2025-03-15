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Ценовые ограничения на рынке электроэнергии блокируют возможности импорта, - нардеп

Суббота 15 марта 2025 19:14
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Ценовые ограничения на рынке электроэнергии блокируют возможности импорта, - нардеп Фото: ценовые ограничения на рынке электроэнергии блокируют возможности импорта (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Текущие прайс-кэпы на рынке электроэнергии Украины препятствуют импорту и угрожают энергетической безопасности страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Викторию Гриб во время заседания комитета по энергетике Верховной Рады.

По ее словам, ценовые ограничения делают украинский рынок менее привлекательным для импортеров электроэнергии. Это приводит к недостаточному использованию доступных возможностей импорта, что может привести к дефициту электроэнергии в стране.

"Именно установленные прайс-кэпы мешают сейчас импортерам заходить к нам на рынок", - пояснила Гриб.

Депутат также призвала к пересмотру ценовой политики на рынке электроэнергии.

Напомним, что на заседании 4 декабря Регулятор начал процедуру пересмотра предельных цен на энергорынке, но окончательного решения пока не приняли.

Члены энергетического Комитета Рады и ряд экспертов призвали членов НКРЭКУ немедленно отменить эти ограничения, поскольку они являются основной причиной недостаточного импорта электроэнергии из Европы в условиях дефицита.

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