Цінові обмеження на ринку електроенергії потрібно скасувати, - нардеп

На його думку, запропоноване рішення регулятора категорично не відповідає викликам та потребам енергетичної системи України.

"Найголовніше, що запропонований проект перегляду прайс-кепів просто не вирішує завдання забезпечення енергобезпеки", - наголосив Гончаренко.

Нардеп також підкреслив, що прайс-кепи блокують можливість імпорту в години гострої потреби.

"Ми не зможемо ефективно імпортувати електроенергію, щоб покрити дефіцит в системі, і тому нам потрібне повне скасування прайс-кепів. Це європейська практика", - сказав Гончаренко.

Крім того, народний депутат зауважив, що його думку поділяють всі, хто реально займається питаннями енергетичного ринку - міністр енергетики, інші урядовці, а також представники "Енергоатому" та "Укренерго".

Він закликав регулятора дослухатися до пропозицій учасників ринку та європейських партнерів.

Нагадаємо, раніше очільник "Оператора ринку" Олександр Гавва виступив за приведення граничних цін на електроенергію до європейських норм, що є обов’язковим до виконання.