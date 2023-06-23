Ценовые ограничения на рынке электроэнергии следует отменить, - нардеп

По его мнению, предложенное решение регулятора категорически не отвечает вызовам и потребностям энергетической системы Украины.

"Самое главное, что предложенный проект пересмотра прайс-кепов просто не решает задачу обеспечения энергобезопасности", - подчеркнул Гончаренко.

Нардеп также подчеркнул, что прайс-кепы блокируют возможность импорта в часы острой необходимости.

"Мы не сможем эффективно импортировать электроэнергию, чтобы покрыть дефицит в системе, и поэтому нам нужна полная отмена прайс-кепов. Это европейская практика", - сказал Гончаренко.

Кроме того, народный депутат отметил, что его мнение разделяют все реально занимающиеся вопросами энергетического рынка - министр энергетики, другие чиновники, а также представители "Энергоатома" и "Укрэнерго".

Он призвал регулятора прислушаться к предложениям участников рынка и европейских партнеров.

Напомним, ранее глава "Оператора рынка" Александр Гавва выступил за приведение предельных цен на электроэнергию к европейским нормам, что обязательно к выполнению.