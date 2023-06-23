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Ценовые ограничения на рынке электроэнергии следует отменить, - нардеп

Фото: Алексей Гончаренко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Ценовые ограничения на рынке электроэнергии следует отменить, потому что из-за них Украина не может импортировать электричество в часы острой потребности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата, сопредседателя межфракционного объединения "Чистая энергия - здоровая окружающая среда" Алексея Гончаренко.

По его мнению, предложенное решение регулятора категорически не отвечает вызовам и потребностям энергетической системы Украины.

"Самое главное, что предложенный проект пересмотра прайс-кепов просто не решает задачу обеспечения энергобезопасности", - подчеркнул Гончаренко.

Нардеп также подчеркнул, что прайс-кепы блокируют возможность импорта в часы острой необходимости.

"Мы не сможем эффективно импортировать электроэнергию, чтобы покрыть дефицит в системе, и поэтому нам нужна полная отмена прайс-кепов. Это европейская практика", - сказал Гончаренко.

Кроме того, народный депутат отметил, что его мнение разделяют все реально занимающиеся вопросами энергетического рынка - министр энергетики, другие чиновники, а также представители "Энергоатома" и "Укрэнерго".

Он призвал регулятора прислушаться к предложениям участников рынка и европейских партнеров.

Напомним, ранее глава "Оператора рынка" Александр Гавва выступил за приведение предельных цен на электроэнергию к европейским нормам, что обязательно к выполнению.

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Электроэнергия