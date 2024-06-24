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Цінові обмеження на енергоринку заважають покращенню умов для імпорту електроенергії, - Енергоспівтовариство

Фото: цінові обмеження на енергоринку заважають покращенню умов для імпорту електроенергії (Віталій Носач, РБК-Україна) 
Автор: Юлія Бойко

Секретаріат енергетичного Співтовариства виступає за подальше збільшення гнучкості українського енергоринку, щоб покращити умови для імпорту електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора Секретаріату Енергетичного Співтовариства Артура Лорковскі.

За його словами, питання енергетичного ринку, а також питання торгівлі електрикою з Європейським Союзом є одним з головних у порядку денному усіх українських делегацій, що відвідують ЄС. 

"Але питання цінових обмежень (прайс-кепи, - ред.) щодо електроенергії на різних сегментах - це по суті друга сторона тієї ж медалі. І саме тому Секретаріат Енергетичного Співтовариства заохочує Регуляторів, регуляторні органи та Уряд зважати на подальші дії, що мають на меті більшу гнучкість такого ринку", - сказав Лорковські. 

Очільник Енергоспівтовариства додав, що належна робота енергетичного ринку України покращить умови для імпорту електроенергії. 

Раніше заступник директора з досліджень DiXi Group Богдан Серебренніков заявляв, що скасування діючих в Україні прайс-кепів - це одна з ключових передумов для об’єднання українського та європейського енергоринків.

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Електроенергія