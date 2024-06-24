Ценовые ограничения на энергорынке мешают улучшению условий для импорта электроэнергии, - Энергосообщество

По его словам, вопрос энергетического рынка, а также вопрос торговли электричеством с Европейским Союзом является одним из главных в повестке дня всех украинских делегаций, посещающих ЕС.

"Но вопрос ценовых ограничений (прайс-кепы, - ред.) по электроэнергии на разных сегментах - это по сути вторая сторона той же медали. И именно поэтому Секретариат Энергетического Сообщества поощряет Регуляторов, регуляторные органы и Правительство учитывать дальнейшие действия, предпринимаемые цели большую гибкость такого рынка", - сказал Лорковски.

Глава Энергосообщества добавил, что надлежащая работа энергетического рынка Украины улучшит условия для импорта электроэнергии.

Ранее заместитель директора по исследованиям DiXi Group Богдан Серебренников заявлял, что отмена действующих в Украине прайс-кепов – это одна из ключевых предпосылок для объединения украинского и европейского энергорынков.