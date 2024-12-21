Цінові бар’єри на енергоринку знижують ефективність використання імпортного потенціалу, - експерт

За словами експерта, головною перешкодою є регуляторні обмеження, введені Національною комісією з регулювання ринків електроенергетики та комунальних послуг (НКРКП).

"Дивіться, ми насправді не використовуємо повністю ті можливості по імпорту, які в нас є. Головна причина цього регуляторні обмеження, які ввела Національна комісія з регулювання ринків електроенергетики та комунальних послуг, так зване НКРЕКП", - зазначив Харченко.

Експерт підкреслив, що ці обмеження почали діяти ще до повномасштабної війни і досі не скасовані. Як наслідок, імпортний перетин з Європи часто використовується лише на 20-30%.

"Бо регуляторні обмеження, які працюють, вони фактично не дають можливості, особливо взимку, імпортувати електроенергію в ті моменти, коли вона в європейських країнах вища за певний рівень обмежень, введений НКРЕКП", - пояснив директор Центру дослідження енергетики.

Він також додав, що зараз ціни на електроенергію в Європі перевищують діючі цінові обмеження, що практично унеможливлює імпорт. Він впевнений, що скасування цих обмежень могло б значно покращити ситуацію з відключеннями електроенергії в Україні.

"Я вам скажу, що якби ці обмеження не діяли, ми б мали точно на чергу менше", - підсумував Харченко.

Нагадаємо, раніше директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко також заявив, що неефективне регулювання НКРЕКП перешкоджає збільшенню імпорту електроенергії, що могло б значно зменшити тривалість відключень світла в Україні.