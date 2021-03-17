Циничная попытка скрыть истинные причины катастрофы МАУ: Кулеба раскритиковал отчет Ирана

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал окончательный отчет Ирана по катастрофе самолета МАУ в январе 2020 года. Кулеба обвинил Иран в сокрытии истинных причин уничтожения украинского самолета.
Об этом говорится на странице МИД в Facebook.
Как рассказал министр, Украина направляла Ирану более 90 страниц замечаний и предложений к проекту этого отчета и настаивала, чтобы Тегеран приобщил их к финальному документу.
"Но то, что мы сегодня видим в опубликованном отчете, не что иное, как циничная попытка скрыть истинные причины уничтожения нашего самолета. Анализ документа показывает, что Иран провел расследование с многочисленными нарушениями международных стандартов", - подчеркнул он.
Кулеба констатировал, что расследование, которое проводил Иран, было предвзятым, представленные доказательства выборочными, а выводы - обманчивыми.
"Документ не открывает всех обстоятельств, не раскрывает первопричины трагедии и цепочку действий, которые к ней привели. Это не отчет - это сборник манипуляций, цель которой не выяснить истину, а оправдать Иран. Иран не нашел сил, чтобы признать свою ответственность", - заявил министр.
Глава МИД пообещал, что Украина вместе с международными партнерами будет добиваться наказания Ирана за это преступление всеми возможными способами.
Напомним, сегодня Иран представил окончательный отчет по расследованию катастрофы самолета авиакомпании МАУ. Иран заявил, что самолет уничтожили из-за ошибки оператора противовоздушной обороны, который определил его как "вражескую цель".
До этого в украинском МИД говорили, что Киев хочет без суда решить с Ираном ситуацию с уничтожением самолета МАУ, но на это может уйти до 5 лет.
Больше о катастрофе самолета МАУ в Иране, которая унесла жизни 176 человек, вы можете прочитать в материале РБК-Украина.