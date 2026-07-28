Цинічна схема на 2,2 млн доларів: посадовець ЗСУ торгував землею військових

За даними слідства, у березні 2021 року підозрюваний обіймав посаду начальника одного з управлінь Військової служби правопорядку ЗСУ та одночасно очолював військове містечко у Львові.

Він запропонував забудовнику організувати будівництво багатоквартирного будинку на землі військового об'єкта. Свої "послуги" посадовець оцінив у 2,2 млн доларів, залучивши до реалізації плану двох спільників - колишнього адвоката та іншого забудовника.

Злочинні кошти планували розділити наступним чином:

1,5 млн доларів призначалися безпосередньо посадовцю ЗСУ. Частину цих грошей він планував передати членам Кабміну за погодження договору про спільну діяльність між забудовником та військовою частиною;

700 тисяч доларів мали поділити між собою його спільники.

Детективи зафіксували, що з березня 2021 року до липня 2023 року фігуранти отримали готівкою 2 млн доларів США.

Фото: посадовець ЗСУ вимагав хабар у забудовника (nabu.gov.ua)

Наразі усім учасникам корупційної схеми повідомлено про підозру:

посадовцю ЗСУ - за ч. 4 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди);

забудовнику - за ч. 4 ст. 369 КК України (надання неправомірної вигоди);

спільникам - за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 КК України (пособництво в одержанні хабаря).

Досудове розслідування триває. Детективи встановлюють інших осіб, які можуть бути причетні до цієї схеми.