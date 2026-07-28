Цинічна схема на 2,2 млн доларів: посадовець ЗСУ торгував землею військових

У Львові викрили посадовця ЗСУ, який вимагав 2,2 млн доларів хабаря від забудовника. За ці гроші він обіцяв дозвіл на зведення житлового будинку на території військового містечка.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).
За даними слідства, у березні 2021 року підозрюваний обіймав посаду начальника одного з управлінь Військової служби правопорядку ЗСУ та одночасно очолював військове містечко у Львові.
Він запропонував забудовнику організувати будівництво багатоквартирного будинку на землі військового об'єкта. Свої "послуги" посадовець оцінив у 2,2 млн доларів, залучивши до реалізації плану двох спільників - колишнього адвоката та іншого забудовника.
Злочинні кошти планували розділити наступним чином:
Детективи зафіксували, що з березня 2021 року до липня 2023 року фігуранти отримали готівкою 2 млн доларів США.
Фото: посадовець ЗСУ вимагав хабар у забудовника (nabu.gov.ua)
Наразі усім учасникам корупційної схеми повідомлено про підозру:
Досудове розслідування триває. Детективи встановлюють інших осіб, які можуть бути причетні до цієї схеми.
Нагадаємо, керівника оборонного підприємства, яке готували до приватизації, підозрюють у розкраданні майна. Він разом із підлеглими демонтував виробничі цехи та здав їх на металобрухт, а отримані кошти витратив на придбання елітних авто.
Раніше правоохоронці викрили на хабарництві двох заступників начальників обласних управлінь СБУ в Рівненській області. За версією слідства, вони вимагали 620 тисяч доларів від керівника компанії, що займається видобутком бурштину.