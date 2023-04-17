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Ціни зростають: скільки коштують бензин та дизель на АЗС в Україні

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Україна, Понеділок 17 квітня 2023 15:49
Ціни зростають: скільки коштують бензин та дизель на АЗС в Україні Фото: ціни на бензин та дизель зростають на АЗС (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Роздрібні ціни на бензин та дизельне пальне в Україні 17 квітня 2023 року порівняно з попереднім торговим днем зросли. Автогаз подешевшав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-95 становлять 46,62 гривень за літр (+0,04 гривень), на дизельне пальне - 46,15 гривень за літр (+0,05 гривень), на автогаз - 21, 71 гривня за літр (-0,01 гривня).

Роздрібні ціни в Україні:

Ціни зростають: скільки коштують бензин та дизель на АЗС в Україні

Нагадаємо, за даними Держстату, за березень бензин А-95 подешевшав на 1,5% - до 47,3 гривень за літр. Дизельне пальне подешевшало на 5,1% - до 48,8 гривень за літр. При цьому зріджений газ для автомобілів подешевшав на 9,2% до 22,6 гривень за літр.

Цього року зниження цін на бензин, дизельне пальне та автогаз в Україні було спричинене великими запасами, які зробили мережі АЗС.

Зазначимо, нафту на світових ринках дорожчає протягом останнього місяця, що має призвести до зростання цін на пальне, яке імпортує Україна.

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Ціни на бензин
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