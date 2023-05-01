UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ціни зростають: скільки коштують бензин, дизель та автогаз на АЗС в Україні

Фото: ціни на пальне виросли на АЗС (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Роздрібні ціни на бензин та дизельне пальне в Україні 1 травня 2023 року порівняно з попереднім торговим днем зросли. Автогаз також подорожчав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-95 становлять 46,56 гривень за літр (+0,02 гривень), на дизельне пальне - 45,91 гривень за літр (+0,03 гривень), на автогаз - 21, 81 грн за літр (+0,02 грн).

Роздрібні ціни в Україні:

За прогнозом НБУ, у 2023 році одним із основних факторів подорожчання палива стане очікуване повернення системи його оподаткування на довоєнний рівень.

Нагадаємо, голова фінансового комітету Верховної ради Данило Гетьманцев заявив, що зниження податку на додану вартість (ПДВ) на паливо після початку війни до 7% було помилковим рішенням, і з липня його повернуть на колишній рівень 20%.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ціни на бензин