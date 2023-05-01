Ціни зростають: скільки коштують бензин, дизель та автогаз на АЗС в Україні

Фото: ціни на пальне виросли на АЗС (Getty Images)

Роздрібні ціни на бензин та дизельне пальне в Україні 1 травня 2023 року порівняно з попереднім торговим днем зросли. Автогаз також подорожчав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-95 становлять 46,56 гривень за літр (+0,02 гривень), на дизельне пальне - 45,91 гривень за літр (+0,03 гривень), на автогаз - 21, 81 грн за літр (+0,02 грн). Роздрібні ціни в Україні: