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Цены растут: сколько стоят бензин, дизель и автогаз на АЗС в Украине

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Украина, Понедельник 01 мая 2023 15:43
Цены растут: сколько стоят бензин, дизель и автогаз на АЗС в Украине Фото: цены на топливо выросли на АЗС (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 1 мая 2023 года по сравнению с предыдущим торговым днем выросли. Автогаз также подорожал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-95 составляют 46,56 гривен за литр (+0,02 гривен), на дизельное топливо - 45,91 гривен за литр (+0,03 гривен), на автогаз - 21,81 гривен за литр (+0,02 гривен).

Розничные цены в Украине:

Цены растут: сколько стоят бензин, дизель и автогаз на АЗС в Украине

По прогнозу НБУ, в 2023 году одним из основных факторов удорожания топлива станет ожидаемый возврат системы его налогообложения на довоенный уровень.

Напомним, глава финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев заявил, что снижение налога на добавленную стоимость (НДС) на топливо после начала войны до 7% было ошибочным решением, и с июля его вернут на прежний уровень в 20%.

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