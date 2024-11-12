Ціни зростатимуть швидше: НБУ пояснив інфляційний стрибок в України

"Найближчими місяцями інфляційний тиск зберігатиметься через меншу, ніж торік, пропозицію окремих продуктів харчування, розширення сукупного попиту внаслідок значних бюджетних видатків, високі темпи зростання заробітних плат і дефіцит електроенергії під час опалювального сезону", - йдеться в повідомлені.

Як зазначили в НБУ, у своєму жовтневому прогнозі НБУ очікував вихід інфляції за межі 10% у січні 2025 року, "проте з урахуванням останніх фактичних даних посилилися ризики, що це може відбутися раніше".

Водночас НБУ і надалі очікує, що вже навесні наступного року інфляція почне знижуватися, а наприкінці 2025 року становитиме 6,9% і надалі прямуватиме до цілі НБУ – 5%. Цьому посприяють заходи процентної та валютно-курсової політики НБУ, а також зростання пропозиції продовольчих товарів і послаблення зовнішнього цінового тиску.

Причини зростання ціни

НБУ нагадують, що у жовтні 2024 року споживча інфляція в річному вимірі (р/р) пришвидшилася до 9,7% з 8,6% у вересні. У місячному вимірі ціни зросли на 1,8%.

За даними НБУ, Одним із основних чинників відхилення від траєкторії прогнозу стало стрімкіше пришвидшення продовольчої інфляції внаслідок суттєвішого, ніж очікувалося, впливу несприятливих погодних умов на сільгоспкультури та, відповідно, меншої пропозиції продуктів харчування. Дещо швидше, ніж очікувалося, зростали й адміністративно регульовані ціни та ціни на паливо.

Фундаментальний інфляційний тиск також посилився сильніше, ніж прогнозувалося. Так, показник базової інфляції в жовтні зріс до 8,3% з 7,3% у вересні. Така динаміка зумовлювалася насамперед швидшим подорожчанням оброблених продуктів харчування під впливом більшої вартості продовольчої сировини, а також подальшим зростанням витрат бізнесу на електроенергію та оплату праці, йдеться в повідомленні.

За даними НБУ, спекотна погода без дощів улітку та на початку осені цього року позначилася на врожайності, термінах дозрівання та якісних параметрах низки овочів та фруктів, що відобразилося на їхній пропозиції. Зокрема, швидше дорожчали овочі борщового набору та більшість фруктів. Вищими, ніж торік, залишалися й ціни на помідори та огірки, хоча в жовтні темпи їх подорожчання сповільнилися.

Збільшення вартості сировини, кормів і виробничих витрат, у тому числі на енергію, вплинуло на ціни на борошно, крупи, молоко та м'ясо. Ці ж чинники, вірогідно, вплинули й на те, що здешевлення яєць у річному вимірі суттєво сповільнилося. Натомість зниження цін на цукор пришвидшилося завдяки активній переробці цукрового буряка нового врожаю, зазначили в НБУ.