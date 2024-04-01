Ціни на золото оновили рекорд: що спричинило

Золото виросло до рекордного рівня на фоні ознак того, що Федеральна резервна система США наближається до зниження відсоткових ставок. Зростання також викликане геополітичною напруженістю та стійким попитом з боку Китаю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Ціни зросли 1 квітня на 1,6% до 2265,73 доларів за унцію після досягнення серії піків на останніх сесіях.

Безліч позитивних факторів сприяли зростанню цін на золото приблизно на 14% із середини лютого. Перспектива пом'якшення грошово-кредитної політики великими центральними банками, а також посилення напруженості на Близькому Сході та Україні підкріпили ралі. Центральні банки також активно купували золото, особливо в Китаї, тоді як споживачі там закуповувалися зливками на тлі проблем, що продовжуються, у найбільшій економіці Азії.

Після даних щодо інфляції голова ФРС Джером Пауелл заявив, що інформація "значною мірою відповідають нашим очікуванням", і немає жодної терміновості у зниженні ставок. Ринки свопів оцінюють ймовірність зниження ставки ФРС у червні 61% порівняно з 57% у четвер.

Нижчі ставки зазвичай сприятливі для золота, яким не виплачуються відсотки.

"Дані щодо інфляції та, зокрема, коментарі Пауелла забезпечили додатковий імпульс золоту, оскільки ринок стає все більш переконаним у тому, що ФРС почне знижувати ставки у червні", - сказав Уоррен Паттерсон, голова відділу сировинної стратегії ING Groep NV.

Китайський попит

Спотове золото зросло на 1,3% до 2258,57 доларів за унцію у Сінгапурі після зростання на 3% минулого тижня.

Попит на золото у Китаї був явно виражений останні квартали. Центральний банк країни додав значні обсяги зливків у свої резерви, збільшуючи запаси у кожному з останніх 16 місяців. Крім того, купівля золота стає все більш популярною серед молодих китайців.

Позитивні перспективи металу підтвердили багато провідних банків. Зокрема, компанія JPMorgan Chase заявила минулого місяця, що цей метал є її вибором №1 на сировинних ринках, а ціна цього року може досягти 2500 доларів за унцію. Goldman Sachs Group заявила, що бачить потенціал для 2300 доларів, наголосивши на перевагах від нижчих відсоткових ставок.

Навіщо купують золото

Золото часто купують як притулок або інвестиції з кількох причин:

Захист від інфляції Золото має статус інфляційного притулку, тому що його ціна зазвичай зростає в періоди високої інфляції. Це пов'язано з тим, що золото є обмеженим ресурсом і його кількість у світі обмежена.

Геополітична нестабільність. Іноді світові події, такі як конфлікти, економічні кризи, політичні негаразди тощо, можуть сильно впливати на валюти та фінансові ринки. Золото вважається більш стабільним активом у таких умовах.

Диверсифікація портфеля. Інвестори часто купують золото для диверсифікації свого інвестиційного портфеля. Це допомагає знизити загальний ризик, оскільки вартість золота може рухатися у протилежному напрямку до інших активів, таких як акції або облігації.

Ліквідність. Золото має високий ступінь ліквідності, що означає, що його можна швидко продати за готівку за ринковою ціною.

Історична цінність. Золото має довгу історію використання як кошти та цінного металу. Його цінність та привабливість як інвестиційного активу підтримуються багатовіковою практикою.

Захист від геополітичних ризиків. Інвестори також можуть купувати золото в періоди геополітичної нестабільності або напруженості, оскільки це може бути якимось видом захисту від можливих економічних та фінансових ризиків, пов'язаних із такими подіями.