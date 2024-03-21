Ціни на золото піднялися до рекордного рівня
Ціни на золото піднялися до рекордного рівня, оскільки долар США та прибутковість облігацій знизилися після того, як Федеральна резервна система зберегла свій прогноз щодо трьох зниження ставок цього року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Спотове золото подорожчало на 1% до 2208,30 доларів за унцію після досягнення рекордного максимуму 2222,39 доларів під час сесії.
Нижчі відсоткові ставки зменшують альтернативну вартість володіння недохідними зливками і чинять тиск на долар, роблячи золото дешевшим для інвесторів, які володіють іншими валютами.
ФРС напередодні зберегла відсоткові ставки на колишньому рівні, заявивши, що, як і раніше, розраховує знизити їх на 0,75% до кінця 2024 року.
Голова ФРС Джером Пауелл заявив, що нещодавні високі показники інфляції не змінили основне припущення про повільне ослаблення цінового тиску США.
Трейдери, які торгують ф'ючерсами на федеральні фонди, тепер оцінюють 75% ймовірність того, що ФРС почне знижувати ставки в червні, порівняно з 59% до цього.
"Оскільки Пауелл запланував три можливі зниження ставок цього року, доходність облігацій і долар США впали, що відкрило шлях до зростання ціни на золото", - заявив Тім Уотерер, головний ринковий аналітик KCM Trade.
Долар впав до тижневого мінімуму по відношенню до конкурентів, тоді як прибутковість за 10-річними казначейськими облігаціями США також знизилися.
Зростання цін на золото
З середини лютого золото різко зросло, чому сприяли підвищені геополітичні ризики та покупки центральними банками на чолі з Китаєм.
У Китаї і центральний банк, і звичайні люди запасаються монетами, золотими зливками та ювелірними виробами, щоб захистити своє багатство від багаторічного спаду нерухомості та втрат на фондовому ринку країни.
Золото часто купують як притулок або інвестиції з кількох причин:
Захист від інфляції\. Золото має статус інфляційного притулку, тому що його ціна зазвичай зростає в періоди високої інфляції. Це пов'язано з тим, що золото є обмеженим ресурсом і його кількість у світі обмежена.
Геополітична нестабільність. Іноді світові події, такі як конфлікти, економічні кризи, політичні негаразди тощо, можуть сильно впливати на валюти та фінансові ринки. Золото вважається більш стабільним активом у таких умовах.
Диверсифікація портфеля. Інвестори часто купують золото для диверсифікації свого інвестиційного портфеля. Це допомагає знизити загальний ризик, оскільки вартість золота може рухатися у протилежному напрямку до інших активів, таких як акції або облігації.
Ліквідність. Золото має високий ступінь ліквідності, що означає, що його можна швидко продати за готівку за ринковою ціною.
Історична цінність. Золото має довгу історію використання як кошти та цінного металу. Його цінність та привабливість як інвестиційного активу підтримуються багатовіковою практикою.
Захист від геополітичних ризиків. Інвестори також можуть купувати золото в періоди геополітичної нестабільності або напруженості, оскільки це може бути якимось видом захисту від можливих економічних та фінансових ризиків, пов'язаних із такими подіями.