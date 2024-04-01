Цены на золото обновили рекорд: что стало причиной

Золото выросло до рекордного уровня на фоне ку признаков того, что Федеральная резервная система США приближается к снижению процентных ставок. Рост также вызван геополитической напряженностью и устойчивым спросом со стороны Китая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Цены выросли 1 апреля на 1,6% до 2265,73 долларов за унцию после достижения серии пиков на последних сессиях.

Множество позитивных факторов способствовали росту цен на золото примерно на 14% с середины февраля. Перспектива смягчения денежно-кредитной политики крупными центральными банками, а также усиление напряженности на Ближнем Востоке и в Украине подкрепили ралли. Центральные банки также активно покупали золото, особенно в Китае, в то время как потребители там закупались слитками на фоне продолжающихся проблем в крупнейшей экономике Азии.

После данных по инфляции председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что информация "в значительной степени соответствуют нашим ожиданиям", и нет никакой срочности в снижении ставок. Рынки свопов оценивают вероятность снижения ставки ФРС в июне в 61% по сравнению с 57% в четверг.

Более низкие ставки обычно благоприятны для золота, по которому не выплачиваются проценты.

"Данные по инфляции и, в частности, комментарии Пауэлла обеспечили дополнительный импульс золоту, поскольку рынок становится все более убежденным в том, что ФРС начнет снижать ставки в июне", - сказал Уоррен Паттерсон, глава отдела сырьевой стратегии ING Groep NV.

Китайский спрос

Спотовое золото выросло на 1,3% до 2258,57 долларов за унцию в Сингапуре после роста на 3% на прошлой неделе.

Спрос на золото в Китае был явно выражен в последние кварталы. Центральный банк страны добавил значительные объемы слитков в свои резервы, увеличивая запасы в каждом из последних 16 месяцев. Кроме того, покупка золота становится все более популярной среди молодых китайцев.

Положительные перспективы металла подтвердили многие ведущие банки. В частности компания JPMorgan Chase заявила в прошлом месяце, что этот металл является ее выбором №1 на сырьевых рынках, а цена в этом году может достичь 2500 долларов за унцию. Goldman Sachs Group заявила, что видит потенциал для 2300 долларов, подчеркнув преимущества от более низких процентных ставок.

Зачем покупают золото

Золото часто покупают в качестве убежища или инвестиции по нескольким причинам:

Защита от инфляции. Золото имеет статус инфляционного убежища, потому что его стоимость обычно растет в периоды высокой инфляции. Это связано с тем, что золото является ограниченным ресурсом, и его количество в мире ограничено.

Геополитическая нестабильность. Время от времени мировые события, такие как конфликты, экономические кризисы, политические неурядицы и т. д., могут сильно влиять на валюты и финансовые рынки. Золото считается более стабильным активом в таких условиях.

Диверсификация портфеля. Инвесторы часто приобретают золото для диверсификации своего инвестиционного портфеля. Это помогает снизить общий риск, поскольку стоимость золота может двигаться в противоположном направлении по отношению к другим активам, таким как акции или облигации.

Ликвидность. Золото обладает высокой степенью ликвидности, что означает, что его можно быстро продать за наличные средства по рыночной цене.

Историческая ценность. Золото имеет долгую историю использования как денежного средства и ценного металла. Его ценность и привлекательность как инвестиционного актива поддерживаются многовековой практикой.

Защита от геополитических рисков. Инвесторы также могут приобретать золото в периоды геополитической нестабильности или напряженности, так как это может служить каким-то видом защиты от возможных экономических и финансовых рисков, связанных с такими событиями.