Ціни не знижуються. Скільки зараз коштує орендувати житло у Львові

На початку повномасштабного вторгнення ціни на практично все житло у Львові рекордно зросли. У Львів як у відносно безпечніше місце їхали люди з Києва, Дніпра, Харкова, Маріуполя. Тоді ж багато писали, що часто доводилося платити дуже багато за ночівлю навіть у маленьких кімнатах, бо всі інші варіанти вже були недоступні.
РБК-Україна дізнавалося, яка зараз ситуація на ринку житла Львова і що відбувається із цінами на оренду квартир.
На початку вторгнення РФ в Україну навесні ціни справді дуже зросли, підтверджує у розмові з РБК-Україна фахівець з підбору нерухомості у Львові Володимир Глущак. З одного боку, спрацювали звичайні закони економіки: коли є великий попит, то росте й ціна. А з іншого – деякі власники піднімали ціни аж занадто сильно.
"У лютому минулого року і на початку весни люди масово їхали до Львова з Харкова, Дніпра та інших міст. Львів став свого роду західним форпостом. Через Львів в усі регіони йшла гуманітарна допомога. Львів став до певної міри й логістичним центром. Пік приїздів переселенців був навесні, і до кінця травня ціни на житло все ще були дуже високі", – згадує він попит під час перших місяців вторгнення РФ.
Вже влітку, коли ситуація на фронті відносно стабілізувалася, окупанти відійшли від Києва й Чернігова, частина людей почали повертатися зі Львова додому. Попит на житло дещо знизився, і ціни також. Так продовжувалося до жовтня, поки не почалися масовані ракетні удари ворога по енергоінфраструктурі країни. Тоді попит на житло почав знову зростати, хоча вже не в таких великих масштабах.
Фото: Найбільше зросли ціни за оренду в новобудовах, бо подорожчали ремонти та будматеріали (facebook.com/LevDevelopment)
"Не треба забувати, що у Львові також може бути небезпечно. У мене були клієнти з Києва, які вже сюди їхали, і я мав від них завдаток на квартиру. Але одного дня по Львову також прилетіло. Вони перетелефонували, сказали, що поїдуть краще в менші містечка – Ужгород або Чернівці", – згадує рієлтор.
Попит на житло у Львові мав би зрости ще більше, але люди вибирають безпечніші місця. Зараз квартирами у Львові, звісно, цікавляться. Але не масово і не так активно. Попит все ще низький, якщо порівнювати його із "нормальним" інтересом до житла до повномасштабного вторгнення, каже Володимир Глущак.
Варіантів по оренді житла на ринку побільшало ще й тому, що зараз багато студентів львівських університетів роз'їхалося по домівках. Через обстріли канікули у багатьох будуть майже цілу зиму. Інші студенти не знають, чи відновиться очне навчання і тому не впевнені, що повернуться в найближчі тижні. Тому й ціни на житло вже не такі високі.
Крім попиту, на вартість житла в оренду у Львові впливають:
У Львові не так багато висоток, де немає газу, а є тільки електрика. Але якщо люди мають два хороші варіанти квартир за одну ціну, то виберуть ту, де є газ, каже Володимир. При цьому "радянський" ремонт мало кого цікавить: люди хочуть жити в комфортніших умовах. Але і ціни тоді будуть вищі.
Фото: Вартість житла залежить не тільки від попиту. останнім часом через ракетні удари ворога по енергооб'єктах часто запитують, чи є у квартирах газ (Getty Images)
Найбільше виросли ціни за оренду в новобудовах. Власники ставлять високу вартість, бо зараз набагато більше витрачають на ремонт.
“Підкреслю, що в кожному випадку все індивідуально і залежить від багатьох чинників. Тому діапазон цін – широкий. У віддалених районах Львова ціни часто не набагато нижчі, в середньому це 10 тисяч на місяць. Старі радянські квартири подалі від центру можна знайти й за 6-7 тисяч, але стан таких квартир зазвичай поганий. А в новобудовах квартири з дизайнерським ремонтом здають і за 30 тисяч на місяць", – каже він.
Тим часом, за даними Держстату, середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири за 2022 рік по Україні зросла на 32,7% з 4 294 до 5 699 гривень. На перше місце за вартістю оренди вийшла Львівська область. Там оренда подорожчала у 2,1 рази до 10 977 гривень.
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