Ціни знижуються: скільки коштують бензин, дизель та автогаз на АЗС

Роздрібні ціни на бензин та дизельне пальне в Україні 9 травня 2023 року, порівняно з попереднім торговим днем, знизилися. Автогаз також подешевшав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-95 становлять 46,23 гривень за літр (-0,28 гривень), на дизельне пальне - 45,22 гривень за літр (-0,49 гривень), на автогаз – 21, 80 гривень за літр (-0,01 гривні).

Нагадаємо, за прогнозом НБУ, у поточному році паливо в Україні дорожчатиме через повернення податків на довоєнний рівень, проте надалі ціни стабілізуються.

Зазначимо, ціни на нафту марки Brent минулого тижня впали на 5% до 75 доларів за барель, що має зробити імпортне паливо в Україні ще дешевшим.