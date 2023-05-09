Цены снижаются: сколько стоят бензин, дизель и автогаз на АЗС

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 9 мая 2023 года по сравнению с предыдущим торговым днем снизились. Автогаз также подешевел.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-95 составляют 46,23 гривен за литр (-0,28 гривен), на дизельное топливо - 45,22 гривен за литр (-0,49 гривен), на автогаз - 21,80 гривен за литр (-0,01 гривен).

Напомним, по прогнозу НБУ, в текущем году топливо в Украине будет дорожать из-за возврата налогов на довоенный уровень, однако в дальнейшем цены стабилизируются.

Отметим, цены на нефть марки Brent на прошлой неделе упали на 5% до 75 долларов за баррель, что должно сделать импортное топливо в Украине еще дешевле.