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Ціни знижуються: скільки коштують бензин, дизель та автогаз на АЗС

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Україна, Середа 03 травня 2023 15:51
Ціни знижуються: скільки коштують бензин, дизель та автогаз на АЗС Фото: ціни на пальне впали на АЗС (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Роздрібні ціни на бензин та дизельне паливо в Україні 3 травня 2023 року, порівняно з попереднім торговим днем, знизилися. Автогаз подешевшав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-95 становлять 46,55 гривень за літр (-0,01 гривень), на дизельне пальне - 45,85 гривень за літр (-0,02 гривень), на автогаз - 21, 82 гривні за літр (-0,01 гривні).

Роздрібні ціни в Україні:

Ціни знижуються: скільки коштують бензин, дизель та автогаз на АЗС

Нагадаємо, ціни на нафту марки Brent впали до 75 доларів до мінімуму з кінця березня на тлі очікувань підвищення ставок ФРС США. Падіння цін на нафту призведе до зниження цін на імпортне паливо в Україні.

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Ціни на бензин
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