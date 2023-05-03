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Цены снижаются: сколько стоят бензин, дизель и автогаз на АЗС

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Украина, Среда 03 мая 2023 15:51
Цены снижаются: сколько стоят бензин, дизель и автогаз на АЗС Фото: цены на топливо упали на АЗС (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 3 мая 2023 года по сравнению с предыдущим торговым днем снизились. Автогаз подешевел.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-95 составляют 46,55 гривен за литр (-0,01 гривен), на дизельное топливо - 45,85 гривен за литр (-0,02 гривен), на автогаз - 21,82 гривен за литр (-0,01 гривен).

Розничные цены в Украине:

Цены снижаются: сколько стоят бензин, дизель и автогаз на АЗС

Напомним, цены на нефть марки Brent упали до 75 долларов, до минимума с конца марта, на фоне ожиданий повышения ставок ФРС США. Падение цен на нефть приведет к снижению цен импортное топливо в Украине.

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