Цены снижаются: сколько стоят бензин, дизель и автогаз на АЗС
Фото: цены на топливо упали на АЗС (Getty Images)
Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 3 мая 2023 года по сравнению с предыдущим торговым днем снизились. Автогаз подешевел.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".
По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-95 составляют 46,55 гривен за литр (-0,01 гривен), на дизельное топливо - 45,85 гривен за литр (-0,02 гривен), на автогаз - 21,82 гривен за литр (-0,01 гривен).
Розничные цены в Украине:
Напомним, цены на нефть марки Brent упали до 75 долларов, до минимума с конца марта, на фоне ожиданий повышения ставок ФРС США. Падение цен на нефть приведет к снижению цен импортное топливо в Украине.