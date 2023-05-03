Нафта подешевшала до 75 доларів перед рішенням ФРС США щодо ставок

Ціни на нафту знижуються у середу, 3 травня, після досягнення п'ятитижневого мінімуму на попередній сесії. Інвестори очікують підвищення процентних ставок у США та Європі та ясності щодо майбутньої політики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 0,01% - до 75,31 доларів за барель. Нафта West Texas Intermediate (WTI) подешевшала на 0,1%, до 71,60 доларів за барель.

Обидва контракти закрилися на найнижчому рівні з 24 березня на попередній сесії, коли вони також зафіксували найбільше одноденне відсоткове зниження з початку січня.

"Настрій на нафтовому ринку залишається негативним, - заявили аналітики ING. - Здається, інвестори все більше нервують з приводу макроекономічних перспектив та їх наслідків для попиту на нафту".

Очікується, що Федеральна резервна система США підвищить процентні ставки ще на 25 базисних пунктів у середу для боротьби з інфляцією, тоді як Європейський центральний банк також, як очікується, підвищить ставки на своєму черговому засіданні з питань політики у четвер.

Подальші підвищення можуть сповільнити економічне зростання та вдарити по попиту на енергію.

"Підвищення ставки на 25 базисних пунктів було повністю враховано в ціні, тому основна увага приділятиметься тому, як голова ФРС Джером Пауелл балансує між збереженням можливості посилення ФРС і заспокоєнням нервів у зв'язку з банківськими проблемами, що відновилися", - Йіп Джун Ронг, ринковий аналітик. компанії IG.

Регулюючі органи конфіскували First Republic Bank та продали його активи JPMorgan Chase & Co у понеділок у рамках угоди, спрямованої на врегулювання найбільшого банкрутства американського банку з часів фінансової кризи 2008 року.

В Австралії центральний банк здивував ринки, піднявши у вівторок свою відсоткову ставку, і попередив, що для боротьби з високою інфляцією може знадобитися подальша жорсткість.

Тим часом побоювання з приводу попиту на дизельне паливо останніми місяцями призвели до зниження ф'ючерсів на топковий мазут у США до найнижчого рівня з грудня 2021 року.

Ціни на енергоносії також перебувають під тиском після того, як дані з Китаю за вихідні показали несподіване падіння виробничої активності у квітні. Китай є найбільшим у світі споживачем енергії та найбільшим покупцем сирої нафти.

Відновлення економіки Китаю матиме вирішальне значення для Азії, заявив Міжнародний валютний фонд, підвищивши у вівторок свій економічний прогноз для регіону. Але він попередив про ризики, пов'язані з постійною інфляцією та волатильністю глобального ринку, спричиненою проблемами західного банківського сектора.

Тим часом запаси сирої нафти в США скорочуються третій тиждень поспіль вперше з грудня, скоротившись приблизно на 3,9 млн барелів минулого тижня, згідно з джерелами Американського інституту нафти.