Ціни злетять? Які продукти на вашому столі можуть подорожчати до осені

В Україні продовжує зростати вартість продуктів – темпи подорожчання сягнули 20%. Нові врожаї можуть стабілізувати ситуацію, однак ціни на окремі товари й надалі будуть високими.
Більше про те, як змінюватимуться ціни на продукти, – в матеріалі РБК-Україна.
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Зростання споживчих цін в Україні триває, і за підсумками минулого місяця темпи подорожчання сирих харчових продуктів прискорилися до 22,2% у річному вимірі. Швидше росла вартість борошна й круп, фруктів та овочів через низьку пропозицію якісної продукції.
Національний банк України пояснює це залишковими ефектами низьких минулорічних врожаїв та впливом квітневих заморозків.
За даними Держстату, найбільше за рік подорожчали овочі "борщового набору". Так, капуста зросла в ціні майже вчетверо (на 267,4%) до 49,7 грн за кілограм, а морква – втричі (на 205,9%) до 39 грн за кілограм.
Український клуб аграрного бізнесу в травневому аналітичному звіті наводить показник у 52% подорожчання продуктів для приготування борщу у 2025 році.
Серед інших позицій, що відчутно зросли в ціні, крупа гречана (на 44,3% до 35,9 грн за кілограм), соняшникова олія (на 40,5% до 80,2 грн за літр) та масло вершкове (на 32% до 108,0 грн за 200 грамів). Борошно за рік стало дорожчим на 24,7% до 21,4 грн за кілограм.
Наразі ціни на свинину вже демонструють зростання, і найближчим часом ця тенденція не зміниться.
Зокрема, за місяць ошийок подорожчав на 20% у середньому до 330 грн/кг. Аналітики УКАБ відзначають, що основною причиною є скорочення поголів'я свиней порівняно з минулим роком та зменшення обсягів виробництва м'яса. Хоча обсяги імпорту свинини збільшилися, це не зможе повністю компенсувати дефіцит на внутрішньому ринку.
"Ціни на м`ясо зросли й на це є декілька причин. Якщо говорити за свинину, то суттєво знизилося поголів'я тварин – на -10%, якщо порівнювати рік до року", – зазначав у коментарі РБК-Україна експерт УКАБ Максим Гопка.
Вартість яловичини також зросла на 6% до 317 грн/кг під тиском зростання цін на свинину та зменшення поголів'я.
Ціна на курятину зростає через збільшення вартості кормів та стабільний попит як на один із найдешевших видів тваринного білка.
Щодо хлібобулочних виробів, тут також простежується тенденція до подорожчання. За минулий місяць у ціні зріс пшеничний хліб. До прикладу, за даними Мінфін, нарізка хліба вагою 650 грамів у квітні по супермаркетах коштувала 41,53 грн, а на 22 травня ціна скала 49,5 грн.
Вартість хліба залежить від цін на електроенергію, логістику, і ключове – на борошно, а отже важливим є те, якою буде врожайність пшениці.
За прогнозами Всеукраїнської аграрної ради, врожай 2025 року озимої пшениці може опинитися під загрозою через несприятливу засушливу погоду, що може негативно позначитися на обсягах виробництва і впливатиме на ціни найближчими місяцями.
Зростання цін на харчові продукти в Україні зумовлене комплексом чинників:
Попри загальну тенденцію до зростання цін, є й категорії продуктів, вартість яких може залишатися відносно стабільною найближчим часом або навіть знижуватися.
Очікується, що до осені ціни на сезонні овочі, такі як капуста, буряк, морква та картопля знизяться завдяки надходженню у продаж продукції нового сезону від українських аграріїв.
Огірки та помідори дешевшатимуть зі збільшенням пропозиції з українських теплиць та відкритого ґрунту.
Соняшникова олія, попри незначне зростання на початку місяця, може утримувати ціну стабільною завдяки зростанню обсягів переробки соняшнику.
Також прогнозується відносна стабільність цін на яйця в теплий період.
При підготовці використовувалися: аналітичний звіт УКАБ та коментар аналітика Максима Гопки, публікація на Facebook-сторінці Всеукраїнської аграрної ради, дані Інфляційного звіту НБУ, Держстату порталу Мінфін та мереж супермаркетів.
Раніше ми докладно писали, ціни на які продукти харчування в Україні залишатимуться стабільними у 2025 році.
Більше про ситуацію з цінами на овочі в Україні можна прочитати в окремому матеріалі "Як ціни на овочі зміняться у 2025 році: прогноз на літній сезон".