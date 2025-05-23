Цены взлетят? Какие продукты на вашем столе могут подорожать к осени

Главное:

Какие продукты растут в цене уже сейчас?

Что может подорожать до осени?

Какие причины повышения цен на продукты?

Что дорожает уже сегодня

Рост потребительских цен в Украине продолжается, и по итогам прошлого месяца темпы подорожания сырых продуктов питания ускорились до 22,2%. Быстрее росла стоимость муки и круп, фруктов и овощей из-за низкого предложения качественной продукции.

Национальный банк Украины объясняет это остаточными эффектами низких прошлогодних урожаев и влиянием апрельских заморозков.

По данным Госстата, больше всего за год подорожали овощи "борщового набора". Так, капуста выросла в цене почти в четыре раза (на 267,4%) до 49,7 грн за килограмм, а морковь – втрое (на 205,9%) до 39 грн за килограмм.

Украинский клуб аграрного бизнеса в майском аналитическом отчете приводит показатель в 52% подорожания продуктов для приготовления борща в 2025 году.

Среди других позиций, которые ощутимо выросли в цене, крупа гречневая (на 44,3% до 35,9 грн за килограмм), подсолнечное масло (на 40,5% до 80,2 грн за литр) и масло сливочное (на 32% до 108,0 грн за 200 граммов). Мука за год стала дороже на 24,7% до 21,4 грн за килограмм.

Мясо и хлеб: почему цена растет и какие прогнозы на осень

На сегодня цены на свинину уже демонстрируют рост, и в ближайшее время эта тенденция не изменится.

В частности, за месяц ошеек подорожал на 20% в среднем до 330 грн/кг. Аналитики УКАБ отмечают, что основной причиной является сокращение поголовья свиней по сравнению с прошлым годом и уменьшение объемов производства мяса. Хотя объемы импорта свинины увеличились, это не сможет полностью компенсировать дефицит на внутреннем рынке.

"Цены на мясо выросли и на это несколько причин. Если говорить за свинину, то существенно снизилось поголовье животных – на -10%, если сравнивать год к году", – отмечал в комментарии РБК-Украина эксперт УКАБ Максим Гопка.

Скриншот varus.ua

Стоимость говядины также выросла на 6% до 317 грн/кг под давлением роста цен на свинину и уменьшение поголовья.

Цена на курятину растет из-за увеличения стоимости кормов и стабильного спроса как на один из самых дешевых видов животного белка.

Что касается хлебобулочных изделий, здесь также прослеживается тенденция к подорожанию. За прошлый месяц в цене вырос пшеничный хлеб.

Скриншот novus.zakaz.ua

Стоимость хлеба зависит от цен на электроэнергию, логистику, и ключевое – на муку, а значит важно то, какой будет урожайность пшеницы.

По прогнозам Всеукраинской аграрной рады, урожай 2025 года озимой пшеницы может оказаться под угрозой из-за неблагоприятной засушливой погоды, что может негативно сказаться на объемах производства и влиять на цены в ближайшие месяцы.

От чего зависят цены на продукты

Рост цен на продукты питания в Украине обусловлен комплексом факторов:

Инфляция. Несмотря на ускорение инфляции весной, НБУ прогнозирует, что к концу года темпы роста цен снизятся, а инфляция составит менее 10%.

Несмотря на ускорение инфляции весной, НБУ прогнозирует, что к концу года темпы роста цен снизятся, а инфляция составит менее 10%. Расходы на производство. Рост цен на горючее, электроэнергию, корма для животных, удобрения и другие составляющие производства отражается на конечной стоимости продуктов.

Рост цен на горючее, электроэнергию, корма для животных, удобрения и другие составляющие производства отражается на конечной стоимости продуктов. Погодные условия. Неурожайные годы, вызванные заморозками или засухами, приводят к росту цен на сельскохозяйственную продукцию, как это было в прошлом году.

Неурожайные годы, вызванные заморозками или засухами, приводят к росту цен на сельскохозяйственную продукцию, как это было в прошлом году. Курс валют. Стоимость импортируемых продуктов зависит от курсовых колебаний.

Стоимость импортируемых продуктов зависит от курсовых колебаний. Логистика и безопасность. Продолжение военных действий и связанные с ними риски и расходы по логистике также влияют на ценообразование.

Стабильность и снижение цен: есть и хорошие новости

Несмотря на общую тенденцию роста цен, есть и категории продуктов, стоимость которых может оставаться относительно стабильной в ближайшее время или даже снижаться.

Ожидается, что к осени цены на сезонные овощи, такие как капуста, свекла, морковь и картофель снизятся благодаря поступлению в продажу продукции нового сезона от украинских аграриев.

Огурцы и помидоры будут дешеветь при увеличении предложения из украинских теплиц и открытого грунта.

Масло подсолнечника, несмотря на незначительный рост в начале месяца, может удерживать цену стабильной благодаря росту объемов переработки подсолнечника.

Также прогнозируется относительная стабильность цен на яйца в тёплый период.

При подготовке использовались: аналитический отчет УКАБ и комментарий аналитика Максима Гопки, публикация на Facebook-странице Всеукраинской аграрной рады, данные Инфляционного отчета НБУ, Госстата портала Минфин и сетей супермаркетов.