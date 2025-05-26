Ціни злетіли: оренда будинку під Києвом коштує вже понад 100 тисяч гривень

Київщина: найдорожчі будинки в країні

У Київській області оренда приватного будинку обійдеться найдороже - медіанна ціна у квітні склала 103 тисячі гривень, що на 37% більше, ніж торік. Попри те, що попит знизився на 18%, він залишається найвищим серед усіх регіонів. Кількість оголошень про оренду трохи зросла - на 6%.

Львівщина: стабільний ринок, але пропозиції менше

На заході України лідирує Львівська область. У квітні медіанна вартість оренди становила 27 тисяч гривень (+4% за рік). Пропозиція зменшилася на 11%, а попит - на 23%. Водночас на 1 оголошення припадає в середньому 10 відгуків, що свідчить про стабільний інтерес до оренди.

Івано-Франківщина: доступніше, але менш популярно

Попри зростання цін на 20% (до 12 тисяч гривень), Івано-Франківська область залишається однією з найдоступніших. Кількість оголошень зросла на 11%, відгуків - на 6%. Попит - вдвічі менший, ніж на Львівщині.

Одещина: рекордне зростання цін

У південному регіоні найбільше зростання вартості оренди - на 80%. Медіанна ціна - 18 тисяч гривень. Попит і пропозиція трохи знизилися (-5% і -7% відповідно), але інтерес до оренди залишається високим: у середньому 12 відгуків на одне оголошення.

Попит зростає з настанням літа

З настанням теплого сезону українці активніше шукають житло за містом - для відпочинку, тимчасового переїзду чи на період відпусток. Сільські будинки поблизу Києва, Львова чи Одеси стають альтернативою міському житлу з його рутинним шумом і ритмом.

Чим ближче до великого міста - тим вищі ціни та попит. Але в деяких регіонах, як-от Івано-Франківська область, ще можна знайти доступні варіанти на довготривалу оренду.