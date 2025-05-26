Ціни злетіли: оренда будинку під Києвом коштує вже понад 100 тисяч гривень
У квітні 2025 року медіанна вартість оренди будинку в селах поблизу великих міст зросла майже в усіх регіонах України.
РБК-Україна із посиланням на дані OLX Нерухомість розповідає про ціни, попит і пропозицію на довготривалу оренду заміських будинків у чотирьох ключових областях - Київській, Львівській, Івано-Франківській та Одеській.
Київщина: найдорожчі будинки в країні
У Київській області оренда приватного будинку обійдеться найдороже - медіанна ціна у квітні склала 103 тисячі гривень, що на 37% більше, ніж торік. Попри те, що попит знизився на 18%, він залишається найвищим серед усіх регіонів. Кількість оголошень про оренду трохи зросла - на 6%.
Львівщина: стабільний ринок, але пропозиції менше
На заході України лідирує Львівська область. У квітні медіанна вартість оренди становила 27 тисяч гривень (+4% за рік). Пропозиція зменшилася на 11%, а попит - на 23%. Водночас на 1 оголошення припадає в середньому 10 відгуків, що свідчить про стабільний інтерес до оренди.
Івано-Франківщина: доступніше, але менш популярно
Попри зростання цін на 20% (до 12 тисяч гривень), Івано-Франківська область залишається однією з найдоступніших. Кількість оголошень зросла на 11%, відгуків - на 6%. Попит - вдвічі менший, ніж на Львівщині.
Одещина: рекордне зростання цін
У південному регіоні найбільше зростання вартості оренди - на 80%. Медіанна ціна - 18 тисяч гривень. Попит і пропозиція трохи знизилися (-5% і -7% відповідно), але інтерес до оренди залишається високим: у середньому 12 відгуків на одне оголошення.
Попит зростає з настанням літа
З настанням теплого сезону українці активніше шукають житло за містом - для відпочинку, тимчасового переїзду чи на період відпусток. Сільські будинки поблизу Києва, Львова чи Одеси стають альтернативою міському житлу з його рутинним шумом і ритмом.
Чим ближче до великого міста - тим вищі ціни та попит. Але в деяких регіонах, як-от Івано-Франківська область, ще можна знайти доступні варіанти на довготривалу оренду.
Нагадаємо, оренда житла в Україні з початку 2025 року зросла на 3,1%, а найдорожчими залишаються західні області. Лідирує Закарпаття (майже 12 тисяч гривень за однокімнатну), далі - Львівська, Рівненська та Київ. Найдешевше житло - на півдні. Експерти зазначають, що попри інфляцію, ціни на нерухомість стабільні, але купівельна активність низька через воєнні ризики.
Оренда однокімнатних квартир у Києві за рік суттєво подорожчала - до +37% у деяких районах, зокрема у спальних. Водночас попит у столиці знижується, особливо в центрі. Натомість активність орендарів зростає у передмісті, де ціни теж піднімаються, але житло новіше і доступніше. Аналітики вказують на перенасичення ринку та завищені очікування власників.
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