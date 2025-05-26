Цены взлетели: аренда дома под Киевом стоит уже более 100 тысяч гривен
В апреле 2025 года медианная стоимость аренды дома в селах вблизи крупных городов выросла почти во всех регионах Украины.
РБК-Украина со ссылкой на данные OLX Недвижимость рассказывает о ценах, спросе и предложении на долгосрочную аренду загородных домов в четырех ключевых областях - Киевской, Львовской, Ивано-Франковской и Одесской.
Киевская область: самые дорогие дома в стране
В Киевской области аренда частного дома обойдется дороже всего - медианная цена в апреле составила 103 тысячи гривен, что на 37% больше, чем в прошлом году. Несмотря на то, что спрос снизился на 18%, он остается самым высоким среди всех регионов. Количество объявлений об аренде немного выросло - на 6%.
Львовская область: стабильный рынок, но предложения меньше
На западе Украины лидирует Львовская область. В апреле медианная стоимость аренды составила 27 тысяч гривен (+4% за год). Предложение уменьшилось на 11%, а спрос - на 23%. В то же время на 1 объявление приходится в среднем 10 отзывов, что свидетельствует о стабильном интересе к аренде.
Ивано-Франковская область: доступнее, но менее популярно
Несмотря на рост цен на 20% (до 12 тысяч гривен), Ивано-Франковская область остается одной из самых доступных. Количество объявлений выросло на 11%, отзывов - на 6%. Спрос - вдвое меньше, чем во Львовской области.
Одесская область: рекордный рост цен
В южном регионе наибольший рост стоимости аренды - на 80%. Медианная цена - 18 тысяч гривен. Спрос и предложение немного снизились (-5% и -7% соответственно), но интерес к аренде остается высоким: в среднем 12 откликов на одно объявление.
Спрос растет с наступлением лета
С наступлением теплого сезона украинцы активнее ищут жилье за городом - для отдыха, временного переезда или на период отпусков. Сельские дома под Киевом, Львовом или Одессой становятся альтернативой городскому жилью с его рутинным шумом и ритмом.
Чем ближе к большому городу - тем выше цены и спрос. Но в некоторых регионах, например Ивано-Франковская область, еще можно найти доступные варианты на долгосрочную аренду.
Напомним, аренда жилья в Украине с начала 2025 года выросла на 3,1%, а самыми дорогими остаются западные области. Лидирует Закарпатье (почти 12 тысяч гривен за однокомнатную), далее - Львовская, Ровенская и Киев. Самое дешевое жилье - на юге. Эксперты отмечают, что несмотря на инфляцию, цены на недвижимость стабильны, но покупательская активность низкая из-за военных рисков.
Аренда однокомнатных квартир в Киеве за год существенно подорожала - до +37% в некоторых районах, в частности в спальных. В то же время спрос в столице снижается, особенно в центре. Зато активность арендаторов растет в пригороде, где цены тоже поднимаются, но жилье новее и доступнее. Аналитики указывают на перенасыщение рынка и завышенные ожидания владельцев.
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