Ціни злетіли до максимуму: НБУ пояснив стрибок інфляції в Україні

НБУ не наводить цифри зростання цін, але згідно з оприлюдненим графіком, річна інфляція в травні перевищила 15%. Держстат оприлюднить офіційну інформацію 10 червня.



За даними НБУ, на цінах продовольства позначилися весняні заморозки, що вплинули на вартість перших партій овочів і фруктів нового врожаю.

Зростання цін на сирі продукти пришвидшилося внаслідок залишкових ефектів низьких минулорічних врожаїв, весняних приморозків і зміщення сезонності попиту на окремі продукти. Водночас надходження імпортної продукції й перші партії тепличних овочів дещо стримали зростання цін, пояснили в НБУ.

Як і раніше, фундаментальний інфляційний тиск підживлювався стійким споживчим попитом і подальшим зростанням виробничих витрат бізнесу, у тому числі на сировину та оплату праці, йдеться в огляді.

Зростання цін на паливо очікувано сповільнилося з огляду на здешевлення імпорту. Водночас поступове зростання попиту і зміцнення курсу євро чинили підвищувальний тиск на ціни.

Тривало подорожчання окремої підакцизної продукції через зростання виробничих витрат, посилення заходів боротьби з тіньовою пропозицією, податкові зміни для виробників та імпортерів тютюнової продукції.

Завдяки зміцненню курсу гривні до долара послабився тиск на ціни фармацевтичної продукції, медичних товарів і обладнання. Водночас мораторій на підвищення тарифів на окремі послуги ЖКГ надалі стримував адміністративну інфляцію, йдеться в огляді.