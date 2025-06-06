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Ціни злетіли до максимуму: НБУ пояснив стрибок інфляції в Україні

Фото: Ціни в Україні в травні зросли більш ніж на 15% (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

У квітні та травні в Україні тривало зростання споживчих цін. За оцінками НБУ, травнева інфляція сягнула свого локального максимуму, який, імовірно, був дещо вищим, ніж очікувалося.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Макроекономічний та монетарний огляд НБУ (червень 2025 року).

НБУ не наводить цифри зростання цін, але згідно з оприлюдненим графіком, річна інфляція в травні перевищила 15%. Держстат оприлюднить офіційну інформацію 10 червня.

За даними НБУ, на цінах продовольства позначилися весняні заморозки, що вплинули на вартість перших партій овочів і фруктів нового врожаю.

Зростання цін на сирі продукти пришвидшилося внаслідок залишкових ефектів низьких минулорічних врожаїв, весняних приморозків і зміщення сезонності попиту на окремі продукти. Водночас надходження імпортної продукції й перші партії тепличних овочів дещо стримали зростання цін, пояснили в НБУ.

Як і раніше, фундаментальний інфляційний тиск підживлювався стійким споживчим попитом і подальшим зростанням виробничих витрат бізнесу, у тому числі на сировину та оплату праці, йдеться в огляді.

Зростання цін на паливо очікувано сповільнилося з огляду на здешевлення імпорту. Водночас поступове зростання попиту і зміцнення курсу євро чинили підвищувальний тиск на ціни.

Тривало подорожчання окремої підакцизної продукції через зростання виробничих витрат, посилення заходів боротьби з тіньовою пропозицією, податкові зміни для виробників та імпортерів тютюнової продукції.

Завдяки зміцненню курсу гривні до долара послабився тиск на ціни фармацевтичної продукції, медичних товарів і обладнання. Водночас мораторій на підвищення тарифів на окремі послуги ЖКГ надалі стримував адміністративну інфляцію, йдеться в огляді.

Споживча інфляція в Україні у квітні 2025 року прискорилася до 15,1%.

НБУ у квітні погіршив прогноз щодо зростання споживчих цін в Україні у 2025 році до 8,7%. За прогнозом НБУ, влітку зростання цін у річному вимірі почне сповільнюватися за широким спектром товарів і послуг.

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