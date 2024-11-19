Ціни на житло в Україні: ТОП-5 міст із найдорожчими квартирами

Нагадаємо, з початку 2024 року ринок нерухомості в Україні активно відновлюється, демонструючи зростання цін, зокрема на однокімнатні квартири. У першій половині року в більшості обласних центрів відзначено підвищення вартості житла. РБК-Україна розповідало, у яких містах найвищі ціни на житло.

РБК-Україна рписало, що через війну в Україні ринок нерухомості зазнав суттєвих змін. У східних областях вартість житла впала майже на третину, тоді як попит на квартири у західних регіонах та Києві значно зріс. Саме ці регіони зосереджують 65% усіх новобудов, які зараз зводяться в країні. Ми писали, яку нерухомість нині вигідніше купувати – на первинному чи вторинному ринку, а також про актуальні ціни на житло.

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