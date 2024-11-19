Ціни на житло в Україні: ТОП-5 міст із найдорожчими квартирами

З початку повномасштабного військового вторгнення зі сторони Росії ціни на нерухомість в Україні значно змінилися. У відносно безпечних регіонах спостерігається зростання вартості житла, тоді як у східних областях ціни суттєво впали.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на дані OLX Нерухомість.
Попри воєнні реалії, нерухомість у Києві та навколишніх населених пунктах залишається однією з найдорожчих в Україні. Західні регіони також демонструють зростання цін, тоді як на сході країни вартість житла на первинному та вторинному ринках помітно знизилася.
На первинному ринку лідером є Львів, де медіанна вартість однокімнатної квартири становить 2,78 млн грн (67 300 доларів). На другому місці – Ужгород із ціною 2,68 млн грн (64 880 доларів), а третю позицію займає Київ – 2,55 млн грн (61 700 доларів). Несподівано четверте місце посіло Рівне – 2,28 млн грн, 55 200 доларів), яке випередило Дніпро – 2,18 млн грн (52 800 доларів).
По вартості однокімнатних квартир на вторинному ринку житла лідирує Київ із медіанною ціною 2,8 млн грн (67 800 доларів). Друге місце посіло село Софіївська Борщагівка – 2,22 млн грн (53 700 доларів). Львів опинився на третьому місці – 2,06 млн грн (49 900 доларів). На четвертому місці знаходиться Ірпінь – 1,77 млн грн (42 800 доларів), а п’яте місце зайняла Вінниця – 1,69 млн грн (40 900 доларів).
Інфографіка OLX Нерухомість
Сегмент будинків очолюють населені пункти Київської області. Найдорожчі будинки продають у Козині – 39,1 млн грн (946 600 доларів). Друге місце за Ходосівкою – 12,7 млн грн (293 000 доларів). Київ знаходиться на третьому місці з медіанною вартістю 8,2 млн грн (198 500 доларів). Четверте місце у села Гатне — 6,81 млн грн (164 600 доларів). Єдиним представником іншого регіону є Львів, де будинки коштують 6,77 млн грн (163 000 доларів).
Інфографіка OLX Нерухомість
Нагадаємо, з початку 2024 року ринок нерухомості в Україні активно відновлюється, демонструючи зростання цін, зокрема на однокімнатні квартири. У першій половині року в більшості обласних центрів відзначено підвищення вартості житла. РБК-Україна розповідало, у яких містах найвищі ціни на житло.
РБК-Україна рписало, що через війну в Україні ринок нерухомості зазнав суттєвих змін. У східних областях вартість житла впала майже на третину, тоді як попит на квартири у західних регіонах та Києві значно зріс. Саме ці регіони зосереджують 65% усіх новобудов, які зараз зводяться в країні. Ми писали, яку нерухомість нині вигідніше купувати – на первинному чи вторинному ринку, а також про актуальні ціни на житло.
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