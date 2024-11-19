Цены на жилье в Украине: ТОП-5 городов с самыми дорогими квартирами

Напомним, с начала 2024 года рынок недвижимости в Украине активно восстанавливается, демонстрируя рост цен, в том числе однокомнатные квартиры. В первой половине года в большинстве областных центров отмечено повышение стоимости жилья. РБК-Украина рассказывало, в каких городах самые высокие цены на жилье.

РБК-Украина писало, что из-за войны в Украине рынок недвижимости претерпел существенные изменения. В восточных областях стоимость жилья упала почти на треть, в то время как спрос на квартиры в западных регионах и Киеве значительно вырос. Именно эти регионы сосредоточивают 65% всех новостроек, которые сейчас возводятся в стране. Мы писали, какую недвижимость выгоднее покупать – на первичном или вторичном рынке, а также об актуальных ценах на жилье.

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