Ціни на житло в Україні підскочили: які регіони б’ють рекорди та чого чекати далі

Вівторок 12 серпня 2025 15:09
Ціни на житло в Україні підскочили: які регіони б’ють рекорди та чого чекати далі Де найбільше зросли ціни на житло в Україні (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

За останній рік вартість нерухомості в Україні зросла майже в усіх регіонах і на всі види житла. На вторинному ринку середня ціна піднялася на 5% лише за перші п’ять місяців 2025 року, первинка в середньому подорожчала на 14%.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів бренд та бізнес директор ЛУН Денис Суділковський.

Як змінились ціни на нерухомість за 6-12 місяців

"За останні 6-12 місяців ціни зросли майже в усіх регіонах. На вторинному ринку середня ціна по країні піднялася на 5% за перші п’ять місяців 2025 року. У Рівному - рекордне зростання на 23% за рік. На первинному ринку середній приріст - +14%, із лідерами, як-от Кропивницький (+33%)", - каже експерт.

Зазначимо, що тепер однокімнатна квартира на вторинному ринку у Рівному коштує 51 500 доларів, а "квадрат" на первинці у Кропивницькому - 960 доларів.

За даними ЛУН, найдорожчі зараз однокімнатні квартири на вторинному ринку у Києві, Львові та Ужгороді - 65 тисяч, 64 700 та 63 тисячі доларів, відповідно. Найдешевше таке житло коштує у Херсоні, Запоріжжі та Миколаєві - 15 тисяч, 16 500 та 20 тисяч доларів, відповідно.

На первинному ринку трійка лідерів незмінна - Львів, Київ та Ужгород. Тут "квадрат" у новобудові продають за 1 370, 1300 та 1 150 доларів, відповідно. Найнижчі ціни на первинці - у Запоріжжі, Сумах та Харкові. В середньому 1 кв. м коштує 600, 620 та 670 доларів.

Ціни на житло в Україні підскочили: які регіони б’ють рекорди та чого чекати даліЦіни на однокімнатні квартири в Україні на вторинному ринку (скриншот сайту ЛУН)

Що буде з цінами до кінця року

"Прогнози - обережно оптимістичні: за оцінкою аналітиків ЛУН, очікується подальша стабілізація та плавне зростання, проте в першу чергу все залежить від ситуації на фронті", - зазначає Суділковський.

При цьому експерт додає, що завдяки державній іпотечній програмі надалі зростатиме попит на житло у новобудовах.

Читайте також про те, що ринок нерухомості у 2025 році зберігає стабільність: попит на оренду високий, а купівельна активність на вторинці досягла 70-80% довоєнного рівня. Очікуваного обвалу цін на первинку так і не сталося.

Раніше ми писали про те, що у першій половині 2025 року вторинний ринок житла в Україні демонструє переважне зростання цін. Найдорожчими залишаються квартири у Києві, Львові, Вінниці, Ужгороді, Одесі та Івано-Франківську. Водночас найбільший приріст цін на 1-, 2- та 3-кімнатні квартири зафіксовано у Харкові.

