Ціни на яйця вже досягли максимуму: прогноз аналітика, коли вони почнуть дешевшати

Подорожчання яєць в останні місяці призвело того, що ціни зросли до максимального для України рівня. Але значного здешевлення можна очікувати лише навесні.
Про це в коментарі РБК-Україна сказала Світлана Литвин, аналітик Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ).
"Поточну ціну можна вважати максимальною. Далі буде стабілізація та навіть можливе часткове зниження", - сказала Литвин.
За її словами, на це буде впливати два фактори:
"Таким чином, з одного боку буде зменшуватися попит, а з іншого - збільшуватися пропозиція. Це й призведе мінімум до стабілізації ціни, а також потенційного зниження поточних цін на яйця на 10%", - зазначила Литвин.
За її словами, значне здешевшання продукту очікується у період відновлення сезону несучості курей у домогосподарствах з приходом тепла навесні.
Литвин також повідомила, що в останні періоди не спостерігало зростання експорту яєць з України. "Він залишався на низькому рівні під час війни та не міг вплинути на зростання ціни", - розповіла аналітик УКАБ.
Нагадаємо, за даними Держстату, у вересні 2022 року найбільше в Україні подорожчали яйця (на 23,0%), сало та свинина, водночас сильно подешевшали овочі.