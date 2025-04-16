Ціни на яйця різко впали перед Великоднем: чому саме зараз і що далі

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Що впливає на зниження вартості яєць цієї весни?

Скільки зараз коштують яйця і де найменші ціни?

Що впливає на собівартість яєць і що кажуть експерти?

Чи будуть зростати ціни на яйця найближчі тижні та місяці?

Яйця продовжують дешевшати

За даними Міністерства аграрної політики та продовольства України, ціна на десяток не фасованих курячих яєць за останні 2 тижні зменшилась на 5,2%. Цей тренд зберігається вже другий тиждень поспіль, що є нетиповим для передвеликоднього періоду, коли попит зазвичай зростає. Якщо 28 березня десяток яєць вартував 60,85 гривні, то 11 квітня було зафіксовано ціну 57,68 гривні за десяток яєць категорії С1.

Цікаво, що зазвичай саме напередодні Великодня українці купують яйця у великих обсягах – не лише для святкового столу, а й для фарбування та приготування традиційної випічки. Та цього року збільшення виробництва компенсувало попит, тож дефіциту не спостерігалося.

“Здешевлення відбулось слідом за попереднім подорожчанням у березні”, – зазначив у коментарі РБК-Україна Катеринич Олег, головний науковий співробітник державної дослідної станції птахівництва Інституту тваринництва НААН.

Причини здешевлення

Станом на березень 2025 року українські птахофабрики виробили понад 962 млн яєць, що значно більше, ніж у січні – 784 млн чи лютому – 787 млн, згідно з публікацією Віталія Коваля, міністра аграрної політики та продовольства. Виробники вийшли на сезонні піки продуктивності, зокрема завдяки кращим погодним умовам.

"У приватному секторі це особливо помітно – підвищується кількість яєць навіть у дрібних господарствах, які вносять свою частку у загальну пропозицію", – пояснює РБК-Україна аналітик українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Максим Гопка.

За його словами, весна є традиційно активним періодом для відновлення птахопоголів’я. Господарства оновлюють поголів’я курей, збільшують обсяги виробництва, і це також сприяє зниженню ціни.

На вартість впливає не лише сезон

Велику роль у кінцевій вартості яєць відіграють собівартість кормів, витрати на електроенергію, логістику та навіть курс валют, адже деякі добавки імпортуються.

Експерт українського клубу аграрного бізнесу зазначив, що на сьогодні найбільше тиснуть на собівартість високі ціни на корми та нестабільні витрати на енергоносії. "Це дві ключові змінні, які формують роздрібну вартість", – додав він.

До прикладу, ціни на зернові та кукурудзу, основні компоненти кормів, навесні 2025 року залишаються високими через геополітичну ситуацію та коливання на світових ринках. Та попри це, внутрішнє виробництво поки в змозі балансувати ситуацію.

Фото: Яка сьогодні роздрібна вартість яєць і чи буде ціна знижуватись (Віталій Носач, РБК-Україна)

Роздрібні ціни на яйця

Хоча середня гуртова ціна на яйця продовжує знижуватися, роздрібна вартість у супермаркетах і на ринках залишається досить різною. Все залежить від бренду, способу упаковки, місця продажу та навіть формату магазину.

Станом на 14 квітня 2025 року спостерігаємо такі середні ціни по всеукраїнських торгових мережах:

Лук'янівський ринок, Київ (домашні яйця) – 80 грн за 10 штук. Продукт фермерського типу, часто без упаковки, з домашніх господарств.

Auchan – 52 грн за 10 яєць (продаються поштучно).

АТБ – 63,40 грн за упаковку з десяти яєць.

METRO – 69,58 грн за упаковку з десяти яєць.

Сільпо – 76,11 грн за упаковку з десяти яєць.

Чи сильно подешевшають яйця після Великодня

Попри те, що Великдень – це пік споживчого попиту, зростання цін цього року не сталося. Це обнадійливий сигнал для покупців, утім, не гарантія подальшого здешевлення.

"Ризиків для стабільного постачання немає, адже ми входимо в сезон, коли пропозиція зростає – особливо завдяки господарствам населення. Та не варто очікувати, що ціна суттєво впаде", – прогнозує аналітик з УКАБ.

Катеринич Олег також зазначає, що відбудеться сезонне здешевлення яєць і вартість може впасти нижче 50 гривень за десяток.

Зниження цін на яйця перед Великоднем стало несподіваним, але приємним для українців. Однак суттєвого здешевлення очікувати не варто – витрати на виробництво залишаються високими, а зовнішні ризики нікуди не зникли. Найближчим часом ринок яєць, швидше за все, залишатиметься стабільним, але уважним до змін на ринку кормів та енергоносіїв.