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Цены в Украине растут быстрее: что подорожало больше всего в июле

10:08 12.08.2026 Ср
3 мин
К чему готовиться украинцам и какой прогноз до конца года
aimg Ирина Гамерская
Цены в Украине растут быстрее: что подорожало больше всего в июле Фото: в июле 2026 года инфляция в Украине ускорилась (Getty Images)
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Инфляция в Украине в июле выросла до 7,7% в годовом исчислении. Как свидетельствуют данные Госстата, ускорение цен произошло преимущественно из-за более дорогих овощей борщового набора, коммунальных услуг и транспорта.

Что происходит с ценами в Украине летом и каков прогноз НБУ до конца года - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

  • Динамика инфляции: В июле 2026 года инфляция в годовом исчислении ускорилась до 7,7%, а по сравнению с июнем цены выросли на 0,3%.
  • Причины роста: Показатели оказались выше прогноза НБУ из-за смещения сезонности на овощи борщового набора, а также более высокой административной инфляции.
  • Что подорожало больше всего: Тарифы на воду, водоотвод и проезд в общественном транспорте (административно регулируемые цены выросли до 11,8% г/г), топливо (из-за скачка мировых цен на нефть во второй половине июля), аренда жилья и перевозки.
  • Прогноз НБУ: В ближайшие месяцы инфляция будет расти и по итогам года достигнет 10%, однако в 2027 году ожидается ее замедление до 6,9%, а в 2028 году - возвращение к целевых 5%.

Как отмечается на сайте НБУ, в июле 2026 года инфляция в годовом исчислении ускорилась до 7,7%. По сравнению с предыдущим месяцем цены выросли на 0,3%. Такие данные обнародовала Государственная служба статистики Украины.

Фактические показатели оказались несколько выше прогнозов Национального банка из-за смещения сезонности на овощи и более высокой административной инфляции.

Что больше всего повлияло на цены в июле?

Сырые продукты питания: подорожали овощи борщевого набора из-за смещения сроков сбора урожая по сравнению с прошлым годом. В то же время мясо, яйца и фрукты (в том числе яблоки) подешевели или замедлили рост цен.

Базовая инфляция: Темпы удорожания обработанных продуктов замедлились до 10% (менее всего росли цены на колбасы и кондитерские изделия), однако подсолнечное масло продолжило дорожать.

Непродовольственные товары: Рост цен несколько ускорился до 0,8% из-за предварительного ослабления гривны.

Услуги: Услуги ресторанов и гостиниц дорожали медленнее, однако из-за высоких цен на топливо возросла стоимость такси и перевозок, а аренда жилья подорожала из-за внутренней миграции и дорогостоящего строительства.

Административно регулируемые цены: Главная причина - повышение тарифов на воду и водоотвод во многих городах, более дорогой проезд в общественном транспорте, а также рост цен на алкоголь и табак из-за более дорогой логистики и сырья.

Топливо: Замедление было обусловлено стабильными ценами в начале июля, хотя во второй половине месяца бензин и дизель заметно подорожали из-за скачка мировых цен на нефть.

Прогноз на будущее

По данным НБУ, во втором полугодии 2026 инфляция продолжит расти и по итогам года достигнет 10%. На это влияют бюджетные расходы, рост зарплат предприятий, последствия удорожания энергоносителей и новые тарифы на воду.

Однако будут сдерживать цены моратория на некоторые коммунальные услуги и политика НБУ. Ожидается, что в 2027 году инфляция замедлится до 6,9%, а в 2028 году вернется к целевому показателю в 5%.

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