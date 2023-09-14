Ціни в Україні на деякі продукти впали вдвічі: що подешевшало за останній місяць

За даними статистичного відомства:

морква подешевшала на 63,0% до 17,6 гривень за кілограм,

цибуля - на 50,0% до 18,1 гривень кілограм,

буряк - на 54,9% до 14,6 гривень за кілограм,

капуста на 52,7% - 11,0 гривень за кілограм.

Крупи гречані подешевшали на 5,5% - до 45,6 гривень за кілограм.

Ціни на алкоголь та сигарети

За даними Держстату, у серпні 2023 року:

горілка подорожчала на 0,3% до 120,8 гривень за пляшку 0,5 літра,

столові вина українських марок подешевшали на 0,4% до 109,1 гривень за пляшку 0,7 літра,

пиво подорожчало на 0,2% до 31,3 гривень за пляшку 0,5 літра,

сигарети преміум-класу подорожчали на 1,8% до 91,8 гривні за пачку.

Прогноз цін

Нагадаємо, споживчі ціни в Україні знижуються другий місяць поспіль. У серпні 2023 року, порівняно з липнем, ціни впали на 1,4%. Річна інфляція (до серпня минулого року) сповільнилася до 8,6%. Це мінімальне значення із квітня 2021 року.

За даними НБУ, споживча інфляція в Україні в серпні сповільнилася завдяки розширенню пропозиції продуктів харчування, а також поліпшенню очікувань збереження курсової стійкості.

НБУ значно покращив прогноз щодо інфляції . НБУ очікує, що зростання споживчих цін до кінця 2023 року становитиме 10,6%.

Ціни в Україні

Зазначимо, за 2022 рік в Україні найбільше подорожчали овочі, яйця, крупи, риба та сало, за 2021 рік найбільше подорожчали овочі, соняшникова олія та цукор, за 2020 рік найбільше подорожчав цукор, гречана крупа, яйця, соняшникова олія.