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Цены в Украине будут высокими: бизнес ухудшил ожидания до конца года

Украина, Пятница 18 апреля 2025 08:52
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Цены в Украине будут высокими: бизнес ухудшил ожидания до конца года Фото: Фото: бизнес ожидает инфляцию более 10% (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Руководители украинских предприятий ожидают роста потребительских цен в следующие 12 месяцев на уровне 11,5%. Инфляционные ожидания ухудшаются третий квартал подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет "Деловые ожидания предприятий Украины" от Национального банка за I квартал 2025 года.

При этом в IV квартале 2024 года бизнес ожидал инфляцию на уровне 10,3%, в III квартале - 9,7%, во II квартале - 9,0%, в I квартале 2024 года - 11,0%.
Цены в Украине будут высокими: бизнес ухудшил ожидания до конца года

Более половины (60,3%) опрошенных респондентов считали, что инфляция превысит 10,0%, а 7,0% ожидали, что она достигнет более 20%.
Цены в Украине будут высокими: бизнес ухудшил ожидания до конца года

Самым существенным фактором для роста потребительских цен остаются военные действия (отметили 81,6% респондентов).

Также респонденты ожидали усиления влияния таких факторов, как "динамика предложения (доступности) денег в экономике", "цены на мировых рынках", "социальные расходы бюджета", "расходы на производство", а также "налоговые изменения".

Зато влияние курсового фактора ослаблялось второй опрос подряд - до 70,0% (в IV квартале 2024 года - 70,3%, в III квартале 2024 года - 75,4%).
Цены в Украине будут высокими: бизнес ухудшил ожидания до конца года

Квартальный опрос проводился с 3 февраля по 3 марта 2025 года. В опросе приняли участие 660 предприятий из 21 региона (без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, а также Донецкой, Луганской и Херсонской областей). Результаты опросов отражают только мнение респондентов - руководителей предприятий, а не оценки Национального банка Украины.

Инфляция в Украине

Напомним, в марте годовая инфляция ускорилась до 14,6%.

НБУ в апреле ухудшил прогноз по росту потребительских цен в Украине в 2025 году до 8,7%.

По прогнозу НБУ, летом рост цен в годовом измерении начнет замедляться по широкому спектру товаров и услуг.

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