Ціни на сигарети в Україні зростатимуть швидше: в чому причина

Як зазначили в НБУ, виробники й імпортери тютюнової продукції вже певний час поступово підвищували ціни з огляду на очікуване підвищення акцизів та переведення їх у євро, що набуло чинності наприкінці березня 2025 року.

Згідно з чинним графіком суттєве підвищення акцизу передбачено лише у 2025 році, тоді як у 2026-2028 роках він зростатиме помірно.

Крім того, з 1 квітня до 31 грудня 2025 року виробники й імпортери сигарет застосовуватимуть підвищувальний коефіцієнт 1,1 для розрахунку мінімального акцизного податкового зобов'язання. За даними НБУ, ця вимога пов'язана з тим, що у 2024 році частка загальної суми податкових зобов'язань з акцизного податку в середньозваженій роздрібній ціні сигарет була меншою за нормативний рівень у 60%.

"Очікується, що це призведе до поступового збільшення роздрібних цін у міру вичерпання запасів акцизних марок, придбаних до зазначених податкових змін", - зазначили в НБУ.