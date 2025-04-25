Цены на сигареты в Украине будут расти быстрее: в чем причина

Как отметили в НБУ, производители и импортеры табачной продукции уже некоторое время постепенно повышали цены, учитывая ожидаемое повышение акцизов и перевод их в евро, вступившее в силу в конце марта 2025 года.

Согласно действующему графику существенное повышение акциза предусмотрено только в 2025 году, тогда как в 2026-2028 годах он будет расти умеренно.

Кроме того, с 1 апреля до 31 декабря 2025 года производители и импортеры сигарет будут применять повышающий коэффициент 1,1 для расчета минимального акцизного налогового обязательства. По данным НБУ, это требование связано с тем, что в 2024 году доля общей суммы налоговых обязательств по акцизному налогу в средневзвешенной розничной цене сигарет была меньше нормативного уровня в 60%.

"Ожидается, что это приведет к постепенному увеличению розничных цен по мере исчерпания запасов акцизных марок, приобретенных до указанных налоговых изменений", - отметили в НБУ.