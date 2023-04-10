Ціни на продукти в Україні: що подорожчало за останній місяць

https://www.rbc.ua/rus/news/richna-inflyatsiya-ukrayini-rizko-spovilnilasya-1681126616.htmlЗа даними статистичного відомства, серед продуктів найбільше подорожчали овочі – на 17,3%.

Яйця подорожчали на 1,8%, сир та сир на 1,0%, м'ясо та м'ясопродукти - на 0,9%, хліб на 0,7%, макаронні вироби на 0,6%, олія на 0,6%, цукор на 0,6%, молоко на 0,5%, фрукти на 0,5%, риба та рибопродукти - на 0,4%.

Водночас хліб та хлібопродукти подешевшали на 0,1%, олія - на 0,7%.