Цены на продукты в Украине: что подорожало за последний месяц

Средние цены на продукты питания в марте 2023 года по сравнению с февралем прошлого года выросли на 2,3%. Это выше общей инфляции, которая составила 1,5%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики (Госстат).

По данным статистического ведомства, среди продуктов больше всего подорожали овощи - на 17,3%.

Яйца подорожали на 1,8%, сыр и творог на 1,0%, мясо и мясопродукты - на 0,9%, хлеб на 0,7%, макаронные изделия на 0,6%, масло на 0,6%, сахар на 0,6%, молоко на 0,5%, фрукты на 0,5%, рыба и рыбопродукты - на 0,4%.

В то же время хлеб и хлебопродукты подешевели на 0,1%, подсолнечное масло - на 0,7%

https://www.rbc.ua/ukr/news/richna-inflyatsiya-ukrayini-rizko-spovilnilasya-1681126616.html