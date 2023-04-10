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Цены на продукты в Украине: что подорожало за последний месяц

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Україна, Понедельник 10 апреля 2023 15:59
Цены на продукты в Украине: что подорожало за последний месяц Фото: продукты дорожают быстрее общей инфляции (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Средние цены на продукты питания в марте 2023 года по сравнению с февралем прошлого года выросли на 2,3%. Это выше общей инфляции, которая составила 1,5%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики (Госстат).

По данным статистического ведомства, среди продуктов больше всего подорожали овощи - на 17,3%.

Яйца подорожали на 1,8%, сыр и творог на 1,0%, мясо и мясопродукты - на 0,9%, хлеб на 0,7%, макаронные изделия на 0,6%, масло на 0,6%, сахар на 0,6%, молоко на 0,5%, фрукты на 0,5%, рыба и рыбопродукты - на 0,4%.

В то же время хлеб и хлебопродукты подешевели на 0,1%, подсолнечное масло - на 0,7%

Цены на продукты в Украине: что подорожало за последний месяцhttps://www.rbc.ua/ukr/news/richna-inflyatsiya-ukrayini-rizko-spovilnilasya-1681126616.html

Потребительские цены в Украине в марте 2023 года по сравнению с февралем прошлого года выросли на 21,3%.

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Цены на продукты Государственная служба статистики
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