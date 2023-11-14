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Ціни на продукти в Україні: що подешевшало за останній місяць

Фото: серед продуктів в Україні найбільше подешевшали овочі (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Овочі в Україні у жовтні 2023 року продовжували дешевшати через високий урожай. Загалом інфляція впала до мінімуму за три роки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Держстату .

За даними статистичного відомства у жовтні:

  • морква подешевшала на 13,9% до 9,5 гривень за кілограм,
  • буряк – на 10,3% до 9,2 гривень за кілограм,
  • картопля – на 10,3% до 9,2 гривень за кілограм
  • капуста – на 6,3% до 8,5 гривень за кілограм,
  • яблука – на 8,7% до 20,1 гривень за кілограм,

Крупи гречані подешевшали на 11% до 36,5 гривень за кілограм.

Проте яйця подорожчали на 10,3% до 48,8 гривні за десяток.

Ціни на алкоголь та сигарети

За даними Держстату, у жовтні 2023 року:

  • горілка подешевшала на 0,7% до 118,7 гривень за пляшку 0,5 літра,
  • столові вина українських марок подорожчали на 0,7% до 110,2 гривень за пляшку 0,7 літра,
  • пиво подешевшало на 0,1% до 31,4 гривень за пляшку 0,5 літра,
  • сигарети преміум-класу подорожчали на 0,9% до 94,0 гривні за пачку.

Прогноз цін

Нагадаємо, у жовтні 2023 року споживчі ціни зросли на 0,8%, а річна інфляція сповільнилася до 5,3%. При цьому продукти подорожчали протягом місяця на 1,0%.

Раніше в НБУ повідомили, що цінова динаміка останніх місяців зумовлювалася низкою факторів, деякі з яких мають тимчасовий характер. Хороші врожаї та, відповідно, збільшення пропозиції продуктів харчування сприяли суттєвому зниженню продовольчої інфляції. За прогнозом НБУ, надалі вплив цього чинника поступово вичерпуватиметься.

Ціни в Україні

Зазначимо, за 2022 рік в Україні найбільше подорожчали овочі, яйця, крупи, риба та сало, за 2021 рік найбільше подорожчали овочі, соняшникова олія та цукор, за 2020 рік найбільше подорожчав цукор , гречана крупа, яйця, соняшникова олія.

 

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Ціни на продуктиДержавна служба статистики