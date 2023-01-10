Ціни на продукти в Україні за рік зросли майже на 35%: що дорожчає найшвидше

Середні ціни на продукти харчування у грудні 2022 року, порівняно з груднем минулого року, зросли на 34,4%. Це вище за загальну інфляцію, яка склала 26,6%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики (Держстат).

За даними статистичного відомства, серед продуктів найбільше подорожчали, яйця - на 76,6%, фрукти - на 73,8%, овочі - на 51,8%, риба та рибопродукти - 45,8%, цукор - на 31,0 %, хліб та хлібопродукти - на 30,3%,

Окрім того, олія подорожчала на 28,9%, макаронні вироби - на 27,9%, сир та м'який сир - на 25,0%, м'ясо та м'ясопродукти - на 24,6%, хліб - на 22,1%, молоко на 18,7%, олія - на 14,5%.