Ціни прийнятні, але попит слабкий: НБУ оцінив ситуацію на ринку житла України

"Передусім через безпекові загрози ми не очікуємо стрімкого відновлення ринку нерухомості найближчим часом", - сказала Дадашова, зазначивши, що ринок нерухомості поволі зростає.

За даними звіту НБУ, в останні пів року оренда дорожчала співмірно з вартістю житла. Тож "ціна до оренди" у Києві залишилася на рівні 10х. Це близько до довгострокового середнього рівня та означає, що купівля житла є гарною альтернативою оренді.

"Ціна до доходу" повернулася до історичних мінімумів кінця 2021 року. У середньому на придбання 70 кв. м житла у Києві родина із 1,1 працевлаштованим витрачає еквівалент свого 10-річного доходу.

Тож цінові умови ринку нерухомості навіть сприятливіші за довоєнні. Однак воєнні ризики змінили правила гри: населення не готове інвестувати кошти в придбання житла на таких умовах, як раніше, йдеться у звіті.

"Ціни в цілому є прийнятними, але попри це попит досить слабкий через збереження безпекових ризиків передусім, а також через те, що між характеристиками попиту між тим житлом, які бажали би потенційні покупці, і між тим, яке залишилося в пропозиції на ринку, існують структурні відмінності", - сказала Дадашова.

Вторинний та первинний ринок

За даними НБУ, попит на купівлю житла поволі пожвавлюється, передусім на вторинному ринку. За одинадцять місяців 2024 року нотаріуси посвідчили на 14% більше угод, ніж за цей період торік. Кількість договорів купівлі-продажу зростала в кожному з кварталів від початку року. Проте вона сягнула лише 70% від рівня, що був до повномасштабного вторгнення.

Найбільшим попитом на вторинному ринку користується невелике, а отже, дешевше житло. Медіанна площа придбаних квартир – 48 кв. м (як у країні в цілому, так і в Києві), будинків – 71 кв. м. Більшість угод – це купівля житла, яке старше 35 років, лише чверть угод укладається для купівлі житла віком до 15 років. Водночас, за інформацією з оголошень на ЛУН, медіанна площа житла, що наявне для продажу в Києві, помітно вища – близько 60 кв. м, а вік менший.

Переважна більшість угод на вторинному ринку укладалася для придбання житла поза межами обласних центрів – 78% угод. На столицю припадає ще 10% угод. Серед обласних центрів більшою популярністю користується житло на заході країни.

Придбання нерухомості на первинному ринку досі мало цікавить покупців. За даними опитування ЛУН, на початку 2024 року кількість угод купівлі-продажу на первинному ринку майже не змінилася порівняно з минулим роком і не перевищувала п’ятої частини довоєнного рівня. Відтоді вона навряд чи зросла. Купівля на первинному ринку надалі сприймається досить ризикованою як через задавнені проблеми та непрозорість ринку, так і через високі безпекові ризики, йдеться у звіті НБУ.

Ціни на житло

Як зазначають в НБУ, придбання нерухомості на первинному ринку досі мало цікавить покупців. За даними опитування ЛУН, на початку 2024 року кількість угод купівлі-продажу на первинному ринку майже не змінилася порівняно з минулим роком і не перевищувала п’ятої частини довоєнного рівня. Відтоді вона навряд чи зросла. Купівля на первинному ринку надалі сприймається досить ризикованою як через задавнені проблеми та непрозорість ринку, так і через високі безпекові ризики.

Вартість житла на первинному ринку зростає динамічніше, ніж на вторинному. Рухаються вгору ціни передусім у західних регіонах, де активніші будівництво і попит. Ціни там зросли на 17–18% з початку 2024 року, тоді як у Києві та деяких інших великих містах – на 9%. Основні рушії ціни – зміна обмінного курсу та зростання собівартості будівництва, йдеться у звіті.

Іпотека

За даними НБУ, іпотечне кредитування триває лише в межах "єОселі", кредитів поза програмою одиниці. Коло банків – учасників програми збільшилося до одинадцяти, однак окремі нові учасники досі не надали жодної позики. Більше 90% видач сконцентровано в трьох державних банках. Загалом за одинадцять місяців 2024 року іпотек оформлено більш як у півтора рази більше, ніж за весь попередній рік. Проте у другому півріччі за місяць у середньому фінустанови надають на третину меншу кількість кредитів, ніж у березні-квітні, коли обсяги були рекордними.