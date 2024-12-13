ua en ru
Пт, 13 грудня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

У двох найдорожчих областях України падають ціни на оренду квартир

Україна, П'ятниця 13 грудня 2024 15:09
UA EN RU
У двох найдорожчих областях України падають ціни на оренду квартир Фото: ціни на оренду знижуються в найдорожчих містах (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири в листопаді 2024 року становила 7 203 гривні. З початку року оренда подорожчала на 9,0%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Держстату.

На першому місці за вартістю оренди залишається Закарпатська область, хоча оренда впала на 7,6% до 11 769 гривень. У листопаді ціна знизилася на 0,5%.

Львівська область на другому місці. Вартість оренди з початку року впала на 11,7% до 10 413 гривень. У листопаді вартість знизилася на 2,3%.

На третьому місці Рівненська область, де оренда з початку року зросла на 37,4% до 9 891 гривні.

У Києві оренда з початку року подорожчала на 9,8% до 9 580 гривень. Столиця зберігає четверте місце за вартістю.

Вартість оренди зростає в західних і деяких центральних областях України. Найнижчі ціни в прифронтових регіонах - Херсонській (2 928 гривень), Миколаївській (3 694 гривень) і Запорізькій (3 720 гривень) областях.

У двох найдорожчих областях України падають ціни на оренду квартир

Ціни на житло

Як повідомляло РБК-Україна, у 2022 році оренда 1-кімнатної квартири подорожчала на 32,7% до 5 699 гривень. Після початку війни на перше місце вийшла Львівська область, де оренда подорожчала в 2,1 раза.

За 2023 рік середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири в Україні зросла на 15,9% до 6 605 гривень. На перше місце вийшла Закарпатська область, де оренда зросла на 46,2%. На початку 2024 року на перше місце знову вийшла Львівська область, однак потім знову опустилася на друге місце.

Ситуація на ринку

Раніше в НБУ заявили, що оренда житла дорожчає у 2024 році. Орендну ставку підвищують, зокрема в знятому житлі. Співвідношення цін та оренди коливається навколо довгострокового середнього, що свідчить про стабілізацію вторинного сегмента ринку в Києві. Нині середня вартість квартири в столиці еквівалентна десяти рокам її оренди.

Читайте РБК-Україна в Google News
Державна служба статистики Ціни на житло
NEWS
Масштабний удар по енергетиці та посилені графіки. Що відомо про наслідки атаки по Україні
Масштабний удар по енергетиці та посилені графіки. Що відомо про наслідки атаки по Україні
DAILY
Людмила Черенько: Рівень бідності катастрофічно зростає, але люди не просять соціальну допомогу
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Людмила Черенько: Рівень бідності катастрофічно зростає, але люди не просять соціальну допомогу