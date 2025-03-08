Ціни на полуницю. Звідки везуть ягоду і коли почнеться сезон в Україні

Полуниця в Україні доступна у будь-який період року завдяки імпорту. На початку березня ягода є у продажу в багатьох супермаркетах, проте ціни "кусаються".

Докладніше про те, яку полуницю можна купити зараз, коли почнеться сезон української ягоди і її вартість знизиться - на РБК-Україна .

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Ціни на полуницю та звідки її везуть

Поласувати полуницею українці можуть протягом всього року. Імпорт з теплих країн дозволяє мережам магазинів пропонувати споживачам соковиті ягоди навіть взимку.

Але через логістичні та інші витрати на доставку імпортна полуниця стає делікатесом. Наприкінці лютого - початку березня ціни в супермаркетах перевищують 300 грн за кілограм.

Ягоду везуть з країн Європи. Як розповів РБК-Україна аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка, полуниця, яка є на прилавках, - це точкові поставки з Греції. Основні поставки почнуться з квітня.

РБК-Україна промоніторило ціни на полуницю у мережах супермаркетів. Ягоду продають на вагу або в кошиках різної місткості.

В "Сільпо" кілограм полуниці наразі коштує 332,1 грн, також є фасована ягода з Греції за ціною 169 грн за 250 г.

Скриншот silpo.ua

В "Ашані" продають фасовану полуницю Flora за 137,3 грн (250 г). За акційної пропозицією ціна на ягоду тієї ж торгової марки у магазинах "Фора" та Novus становить 119 грн за контейнер.

Скриншот fora.ua

В мережі супермаркетів Varus пропонують вагову полуницю за 399,9 грн/кг.

Скриншот varus.ua

У магазинах FOZZY можна придбати кошик полуниці (250 г) за 166,9 грн, при купівлі від двох кошиків ціна становить 158,9 грн.

Скриншот fozzyshop.ua

Імпортна полуниця на ринку "Столичний" у Києві продається за ціною від 300 грн/кг, середня ціна на оптовому ринку "Шувар" у Львові - 250 грн/кг.

Коли почнеться полуничний сезон в Україні

Українська полуниця з'явиться за кілька місяців, відповідно тоді ціна на ягоду знизиться.

Експерт УКАБ Максим Гопка зазначає, що перші врожаї української полуниці варто чекати в травні. Щодо цін, то поки що рано давати прогнози, каже аналітик.

Спочатку на прилавках буде доступна теплична полуниця. Здебільшого її вирощують у Тернопільській, Чернівецькій областях, на Закарпатті.

Торік масові поставки ягоди почалися в середині квітня з країн ЄС. Наприкінці місяця вже була доступна теплична полуниця із західних регіонів України.

Завдяки теплій погоді, в середині травня дозріла перша ягода з відкритого грунту, а розпал сезону припав на червень. Ціни на початку минулого сезону були на рівні 120-150 грн/кг і далі поступово знижувалися до 50 грн/кг.

При підготовці використовувалися: дані мереж українських супермаркетів, коментар аналітика УКАБ Максима Гопки, публікація Agroportal.