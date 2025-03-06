Залежать від імпорту й запасів. Ціни на овочі та фрукти в Україні: прогноз на весну

У міжсезоння на полицях магазинів доступні овочі та фрукти з запасів українських фермерів, а також імпортна продукція. Проте вже з'являються тепличні огірки вітчизняного виробника, а скорочення цибулі на складах призвело до її здешевшання.

Докладніше про те, що наразі відбувається з цінами та чого чекати навесні, - в матеріалі РБК-Україна .

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Вартість овочів та фруктів у супермаркетах

Ціни на овочі в Україні за останній місяць зросли. До цього призвело зменшення пропозиції високоякісної продукції, скорочення запасів овочів зі сховищ, несприятливі погодні умови під час збирання врожаю. Водночас зріс попит на овочеву продукцію від гуртових та роздрібних компаній.

Як зазначили в Українському клубі аграрного бізнесу, поєднання зменшення пропозиції та зростання попиту призвело до підвищення цін на овочі, зокрема на моркву, капусту, буряки та картоплю.

Наразі середня ціна на моркву в супермаркетах становить 38,53 грн/кг (дані Мінфін). У мережі "Сільпо" вартість моркви - 37,3 грн/кг; в "Ашані" - 32,4 грн/кг; в АТБ - 33,89 грн/кг; у Novus мита морква вартує 48,99 грн/кг.

Скриншот auchan.zakaz.ua

Картопля суттєво подорожчала, як порівняти з аналогічним періодом минулого року. Якщо у березні 2024 середня ціна становила 22,73 грн/кг, наразі вартість стартує від 30 грн.

В АТБ найдешевшу картоплю продають за 27,89 грн/кг, також є фасована за 35,95 грн/кг; у "Сільпо" ціна становить 29,6 грн/кг; в "Ашані" - 36,9 грн/кг.

Скриншот atbmarket.com

А от вартість цибулі знижується. Причиною є погіршення якості продукції на складах, її фермери намагаються швидше реалізувати. Значне зростання обсягів цибулі на ринку призвело до зниження вартості, пише профільний портал EastFruit. Станом на кінець лютого ціни були нижчими на 12%, як порівняти з минулим роком.

Наразі цибуля ріпчаста коштує 12-13 грн/кг (у березні 2024 ціна була 16,7 грн/кг). В мережі АТБ ціна становить 13,79 грн/кг; в "Сільпо" - 13 грн/кг; в "Ашані" - 11,9 грн/кг, і така ж вартість цибулі у мережі Varus.

Cкриншот varus.ua

Ціна на білокачанну капусту залишається високою. Минулий сезон був маловрожайним, до того ж наразі знижуються запаси у сховищах. Вартість капусти в АТБ сягає 44,89 грн/кг; в "Ашані" - 44,8 грн/кг; у Varus - 48,9 грн/кг; у "Сільпо" - 49,4 грн/кг.

Скриншот auchan.zakaz.ua

За даними моніторингового звіту УКАБ, за останній місяць знизилися ціни на помідори через слабкий попит та збільшення пропозиції імпорту.

На 5 березня червоні помідори в АТБ коштували 89,89 грн/кг; помідори сливка у Varus - 94,9 грн/кг; у "Сільпо" червоні томати продають за 104,5 грн/кг.

Скриншот atbmarket.com

Портал EastFruit повідомляє, що українські тепличні господарства вже почали продаж огірків, тому ціни поступово знижуються.

Огірки тепличні (українські) в АТБ коштують 109,89 грн/кг, огірки з Туреччини продають за 119,89 грн/кг. У Varus тепличний огірок коштує 125,9 грн/кг. У мережі "Фора" огірок у розпродажу вартує 98,9 грн/кг, також є сорт "Естафета" за 169 грн/кг, та український огірок за 124 грн/кг.

Скриншот fora.ua

Ціни на яблука цьогоріч "кусаються" через неврожаї, збільшення витрат на виробництво та зберігання (електрика, пальне тощо).

За даними Мінфін, на початку березня середня ціна яблук становить 42,85 грн/кг, що вдвічі більше за минулорічну вартість (20,63 грн/кг на 1 березня 2024).

В АТБ яблука "Гала" вартують 35,95 грн/кг, сортове - 36,95 грн/кг, "Фуджі" та "Чемпіон" - 39,95 грн, "Голден" - 41,95 грн. В "Сільпо" яблука "Гала" пропонують за 36,9 грн/кг; "Айдаред" коштує 43 грн/кг; "Джонаголд" - 45 грн/кг.

Скриншот silpo.ua

Середні ціни на імпортні фрукти: апельсини - 59,9 грн/кг, банани у супермаркетах наразі коштують 65,7 грн/кг, мандарин клементин - 69,9 грн/кг, лимони - 78,4 грн/кг.

Що впливатиме на ціни навесні

У коментарі для РБК-Україна аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка зазначив, що навесні ціни на овочі та фрукти здебільшого залежатимуть від кількості українських запасів, імпортної продукції та ціноутворення на іноземних ринках.

Експерти EastFruit прогнозують, що найближчими тижнями може ще знизитися ціна на огірки, адже пропозиція українського тепличного овоча з кожним днем ​​продовжує збільшуватись, а темпи збуту даної продукції низькі.

Щодо моркви, її здорожчання може мотивувати фермерів почати розпродаж запасів, що призведе до збільшення пропозиції, відповідно ціна тоді знизиться.

Низькі ціни на цибулю обумовлені погіршенням якості продукції, що зберігається у сховищах. Водночас крупні продавці притримують цибулю вищої якості для реалізації у весняні місяці, що також впливатиме на вартість.

Яблука можуть знизитись у ціні в найближчі місяці, адже якість фрукта у сховищах погіршується, а попит залишається на низькому рівні через високу відпускну вартість.

При підготовці використовувалися: моніторинговий звіт "Українського клубу аграрного бізнесу", публікації EastFruit, дані порталу Мінфін та мереж українських супермаркетів, коментар аналітика УКАБ Максима Гопки для РБК-Україна.