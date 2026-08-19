Ціни пішли в різні боки: що подешевшало та подорожчало в супермаркетах 19 серпня

В українських мережах супермаркетів чергова хвиля змінення цін та оновлення асортименту в категорії товарів першої потреби. Є нові акції на хліб та олію, дешевше можна придбати гречку та молоко.
Скільки коштують продукти у "Сільпо", АТБ, Novus та "Ашані" станом на середу, 19 серпня - зібрало РБК-Україна в матеріалі.
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Хліб
У категорії хлібобулочних виробів спостерігається коригування асортименту та цін. В АТБ знизилася вартість тостового хліба, тоді як в "Ашані" повернулася діабетична позиція:
Фото: ціни на продукти в українських супермаркетах серед найдешевших пропозицій станом на 19 серпня (інфографіка РБК-Україна)
Гречка
Ціни на гречану крупу залишаються стабільними у більшості мереж, а в "Ашані" знизилася вартість за рахунок зміни виробника:
Яйця
У сегменті курячих яєць зафіксовано зміни в асортименті, а найнижчу ціну на поштучну продукцію зберігає "Ашан":
Молоко
На ринку молока оновилися акційні пропозиції. В АТБ завершилася знижка, а Novus та "Ашан" запропонували знижені цінники на великі пачки:
Соняшникова олія
У категорії олії відбулося зниження цін в АТБ, а інші мережі зберегли попередні акційні пропозиції: