Цены пошли в разные стороны: что подешевело и подорожало в супермаркетах 19 августа

В украинских сетях супермаркетов очередная волна изменения цен и обновления ассортимента в категории товаров первой потребности. Есть новые акции на хлеб и подсолнечное масло, дешевле можно приобрести гречку и молоко.
Сколько стоят продукты в "Сильпо", АТБ, Novus и "Ашане" по состоянию на среду, 19 августа - собрало РБК-Украина в материале.
Главное:
Хлеб
В категории хлебобулочных изделий наблюдается корректировка ассортимента и цен. В АТБ снизилась стоимость тостового хлеба, тогда как в "Ашане" вернулась диабетическая позиция:
Фото: цены на продукты в украинских супермаркетах среди самых дешевых предложений по состоянию на 19 августа (инфографика РБК-Украина)
Гречка
Цены на гречневую крупу остаются стабильными в большинстве сетей, а в "Ашане" снизилась стоимость за счет смены производителя:
Яйца
В сегменте куриных яиц зафиксированы изменения в ассортименте, а самую низкую цену на почтовую продукцию хранит "Ашан":
Молоко
На рынке молока обновились акционные предложения. У АТБ завершилась скидка, а Novus и "Ашан" предложили сниженные ценники на большие пачки:
Подсолнечное масло
В категории масла произошло снижение цен в АТБ, а другие сети сохранили предварительные акционные предложения: