Цены пошли в разные стороны: что подешевело и подорожало в супермаркетах 19 августа

В украинских сетях супермаркетов очередная волна изменения цен и обновления ассортимента в категории товаров первой потребности. Есть новые акции на хлеб и подсолнечное масло, дешевле можно приобрести гречку и молоко.

Сколько стоят продукты в "Сильпо", АТБ, Novus и "Ашане" по состоянию на среду, 19 августа - собрало РБК-Украина в материале.

Главное: Хлеб : Сеть АТБ снизила цену на тостовый хлеб на 3,90 грн (до 20,90 грн). В "Ашане" обновился ассортимент - появился ржаной диабетический хлеб по 20,70 грн.

: Сеть АТБ снизила цену на тостовый хлеб на 3,90 грн (до 20,90 грн). В "Ашане" обновился ассортимент - появился ржаной диабетический хлеб по 20,70 грн. Гречка : В "Сильпо" продолжается акция на ядрицу "Премия" (54,99 грн).

: В "Сильпо" продолжается акция на ядрицу "Премия" (54,99 грн). Яйца : Самое дешевое предложение за десяток остается в "Ашане" (34,00 грн), хотя цена выросла на 3 грн. В Novus появились яйца Marka Promo С1 по 47,85 грн за десяток.

: Самое дешевое предложение за десяток остается в "Ашане" (34,00 грн), хотя цена выросла на 3 грн. В Novus появились яйца Marka Promo С1 по 47,85 грн за десяток. Молоко : В АТБ завершилась акционная цена на 450 г молока (поднялась до 21,30 грн). В "Ашане" появилось акционное молоко Framo 900 г по 33,90 грн.

: В АТБ завершилась акционная цена на 450 г молока (поднялась до 21,30 грн). В "Ашане" появилось акционное молоко Framo 900 г по 33,90 грн. Масло: В АТБ стоимость рафинированного масла снизилась до 50,70 грн за 0,5 л. Самый низкий ценник в категории удерживает "Ашан" - 49,40 грн.

Подробные цены в супермаркетах (19 августа)

Хлеб

В категории хлебобулочных изделий наблюдается корректировка ассортимента и цен. В АТБ снизилась стоимость тостового хлеба, тогда как в "Ашане" вернулась диабетическая позиция:

"Сильпо": хлеб "Сумская Паляница Казацкий" (350 г, половинка в нарезке) - 12,99 грн (самая дешевая позиция).

"Ашан": хлеб "Формула вкуса" ржаной форменный диабетический (300 г) - 20,70 грн (вместо белого пшеничного нарезанного по 14,50 грн накануне).

АТБ: хлеб "Кристинополь Тостовый нежный" (300 г) - 20,90 грн (дешевле на 3,90 грн по сравнению с 18 августа).

Novus: хлеб "Царь Хлеб Паланга" (350 г) - 24,99 грн (вместо 26,99 грн; акционная цена действует при доставке до 19.08).

Фото: цены на продукты в украинских супермаркетах среди самых дешевых предложений по состоянию на 19 августа (инфографика РБК-Украина)

Гречка

Цены на гречневую крупу остаются стабильными в большинстве сетей, а в "Ашане" снизилась стоимость за счет смены производителя:

"Сильпо": крупа "Премия" ядрица (1 кг) - 54,99 грн (акционная скидка -15%, вместо 64,99 грн).

АТБ: крупа "Разумный выбор" (1 кг) - 65,90 грн.

Novus: крупа Marka Promo (1 кг) - 65,99 грн.

"Ашан": крупа Auchan ядрица быстроразвариваемая (1 кг) - 69,90 грн (накануне "Щедрые братья" стоили 91,20 грн).

Яйца

В сегменте куриных яиц зафиксированы изменения в ассортименте, а самую низкую цену на почтовую продукцию хранит "Ашан":

"Ашан": яйцо куриное С1 (поштучно) - 3,40 грн/шт, 34,00 грн за десяток (существенно дешевле фасованных аналогов в других сетях).

"Сильпо": яйца "Пашот" С1 (10 шт.) - 47,29 грн (вместо 45,97 грн днями раньше).

Novus: яйца Marka Promo С1 (10 шт.) - 47,85 грн (накануне предлагались "Від Доброї Курки" С2 по 55,99 грн).

АТБ: яйца "Своя линия" С1 (10 шт.) – 48,90 грн.

Молоко

На рынке молока обновились акционные предложения. У АТБ завершилась скидка, а Novus и "Ашан" предложили сниженные ценники на большие пачки:

"Сильпо": молоко "Полная Чаша" 2,6% (450 г) - 21,49 грн.

АТБ: молоко "Ежедневный сбор" 2,5% (450 г) - 21,30 грн (возврат к стандартной цене с 19,90 грн).

"Ашан": молоко Framo ультрапастеризованное 2,6% (900 г) - 33,90 грн (вместо 39,90 грн; акционная цена действует до 01.09; накануне бренд Auchan стоил 38,90 грн).

Novus: молоко "Житомирский Молочный Завод" 2,5% (900 г) - 34,99 грн (вместо 53,99 грн; акция при доставке до 19.08).

Подсолнечное масло

В категории масла произошло снижение цен в АТБ, а другие сети сохранили предварительные акционные предложения: