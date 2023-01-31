Ціни на пальне падають на АЗС: скільки коштують бензин, дизель та автогаз

Фото: ціни на бензин падають на АЗС (Getty Images)

Роздрібні ціни на бензин та дизельне пальне в Україні 30 січня 2023 року порівняно з попереднім торговим днем знизилися. Автогаз подешевшав на 7 копійок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-95 становлять 48,73 гривень за літр (-0,13 гривень), на дизельне пальне - 52,67 гривень за літр (-0,05 гривень), на автогаз - 26, 85 гривень за літр (-0,07 гривні). Роздрібні ціни в Україні: