Ціни на пальне падають на АЗС: скільки коштують бензин, дизель та автогаз
Роздрібні ціни на бензин та дизельне пальне в Україні 30 січня 2023 року порівняно з попереднім торговим днем знизилися. Автогаз подешевшав на 7 копійок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".
За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-95 становлять 48,73 гривень за літр (-0,13 гривень), на дизельне пальне - 52,67 гривень за літр (-0,05 гривень), на автогаз - 26, 85 гривень за літр (-0,07 гривні).
Роздрібні ціни в Україні:
Нагадаємо, зниження цін на бензин, дизельне пальне та автогаз в Україні наприкінці січня було викликано великими запасами, які зробили мережі АЗС.
Водночас директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн прогнозує, що ціни на бензин, дизель та автогаз, які активно знижувалися наприкінці січня, мають стабілізуватися. До кінця зими різких змін не повинно бути.