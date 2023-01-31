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Ціни на пальне падають на АЗС: скільки коштують бензин, дизель та автогаз

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Україна, Вівторок 31 січня 2023 11:39
Ціни на пальне падають на АЗС: скільки коштують бензин, дизель та автогаз Фото: ціни на бензин падають на АЗС (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Роздрібні ціни на бензин та дизельне пальне в Україні 30 січня 2023 року порівняно з попереднім торговим днем знизилися. Автогаз подешевшав на 7 копійок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-95 становлять 48,73 гривень за літр (-0,13 гривень), на дизельне пальне - 52,67 гривень за літр (-0,05 гривень), на автогаз - 26, 85 гривень за літр (-0,07 гривні).

Роздрібні ціни в Україні:

Ціни на пальне падають на АЗС: скільки коштують бензин, дизель та автогаз

Нагадаємо, зниження цін на бензин, дизельне пальне та автогаз в Україні наприкінці січня було викликано великими запасами, які зробили мережі АЗС.

Водночас директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн прогнозує, що ціни на бензин, дизель та автогаз, які активно знижувалися наприкінці січня, мають стабілізуватися. До кінця зими різких змін не повинно бути.

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